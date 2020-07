Efter 16 år uden for det fine selskab er traditionsklubben Leeds atter tilbage i Premier League. Til enorm glæde for klubbens enorme fanskare.

West Bromwich Albions overraskende 1-2-nederlag ude mod bundholdet Huddersfield betyder, at Leeds er sikker på at ende på én af The Championships to øverste pladser, som udløser direkte oprykning

Blandt de mange Leeds-fans er én verdenskendt dansker. Hollywood-stjernen Nikolaj Coster-Waldau har ved flere lejligheder svoret sin kærlighed til West Yorkshire-klubben.

Og Game of Thrones-stjernen er allerede nu ude med én flot, stor, velproduceret video-hyldest til Leeds' træner - den argentinske fodboldprofessor Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020

I den rørende video ser vi billeder af Leeds' storlte historie - samt privatbilleder af Nikolaj Coster-Waldau.

»Den dag, vi rykkede ned, var min datter blot tre år gammel. Se hende nu - hun kan stemme, hun kan køre bil, hun kan endda gå på arbejde. Vi er alle så meget ældre nu,« siger Coster-Waldau blandt andet til Bielsa i videoen.

»Men i aftes fik du os alle til at føle os så unge.«

Fredagens West Bromwich Albion-bommert betyder desuden, at Brentford - London-klubben med dansk sportschef, dansk manager og mange danske spillere - kan rykke op på The Championships andenplads med blot ét point i lørdagens udekamp mod Stoke.