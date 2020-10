U21-landsholdet er tæt på at kvalificere sig til EM. Bag holdet står den spanske træner Albert Capellas, der nu har fået ansvaret frem til 2023.

Meget skal gå galt, hvis det danske U21-landshold i fodbold ikke skal være med ved næste års EM-slutrunde.

Holdet med flere af landets største fodboldtalenter har sejret lystigt, siden spanieren Albert Capellas sidste år blev den første udenlandske U21-landstræner.

I løbet af de første syv af i alt ti kvalifikationskampe har Danmark vundet seks og spillet en enkelt uafgjort, og EM-billetten kan komme i hus ved den igangværende samling.

Fredag møder Danmark upåagtede Malta på udebane, mens det tirsdag gælder Finland hjemme i Aalborg. I princippet kan mindre end to sejre sikre EM-billetten, da kvalifikationsturneringen som så mange andre fodboldturneringer er pandemipåvirket.

Danmark duellerer med Rumænien om gruppesejren, men da en komprimeret kalender ikke rummer terminer til playoffkampe, er der også en EM-billet til de fem bedste toere på tværs af de ni kvalifikationsgrupper.

I et sådant regnskab har Danmark allerede så mange point, at der ikke bør være tvivl om EM-deltagelsen.

Men U21-landstræner Albert Capellas afviser, at han allerede er begyndt at planlægge frem mod en EM-slutrunde.

- Jeg kan ikke lide at snakke om, hvad der skal ske, hvis vi kvalificerer os. Jeg ved, at vi har muligheden for at kvalificere os, men jeg er træner, og jeg fokuserer på den næste kamp. Jeg vil ikke miste fokus og tale om EM, for der er vi ikke endnu. Det er også min besked til spillerne, siger spanieren.

Som fodbolduddannet på Barcelonas akademi og med en fortid i udviklingsstærke Dortmund har han selvfølgelig en EM-plan. Men den er der altså ingen grund til at udbasunere i hverken omklædningsrum eller i offentligheden.

- Vi har altid både planer for, hvad vi skal rette fokus mod på kort, mellemlangt og langt sigt, men de planer holder jeg internt i staben, siger Capellas.

Midtbanespilleren Magnus Kofod er fast mand i U21-landsholdstruppen. Han medgiver, at det ser godt ud, men fredagens opgave på Malta handler stadig om at vinde en fodboldkamp, ikke om en svømmetur i Middelhavet eller poolen.

- Vi må aldrig sige, at det ikke kan gå galt. Heldigvis har vi en stærk mentalitet på holdet, så jeg er sikker på, at ingen tror, at vi har kvalificeret os endnu, siger FC Nordsjælland-spilleren.

Han roser U21-landstræneren for at have skabt rammerne for en ærgerrig kultur på holdet.

- Albert udvikler os hele tiden som spillere og som hold. Han er meget tydelig og har mange spændende idéer, siger Kofod.

DBU's ledelse har også kunnet lide, hvad de har set. Derfor forlængede unionen onsdag kontrakterne med både U21-landstræner Capellas og assistenttræner Steffen Højer til 2023.

- De er topprofessionelle trænere, der står for god og offensiv fodbold, sammenholdt med at de har leveret stærke resultater, siger DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg.

U21-truppen indeholder offensive profiler som Jacob Bruun Larsen, Mohamed Daramy og Mikkel Damsgaard. Dertil kommer aktuelt forfremmede A-landsholdsspillere som Jonas Wind og Andreas Skov Olsen.

Det er navne, der overstråler defensivspillerne, hvor flere gør sig i 1. division eller generelt bare har spillet få seniorkampe - anfører Victor Nelsson undtaget.

- Vi har en helt vanvittig offensiv, som skaber chancer i hver kamp uanset hvad, siger en imponeret Magnus Kofod.

Landstræner Albert Capellas advarer dog mod at tro, at han kun kommer til at levere offensive spillere til A-landsholdet.

- Vi indkasserer næsten ingen chancer, påpeger han.

Men hvor godt er U21-landsholdet egentlig i en europæisk målestok? Danmark kan komme til U21-EM for fjerde gang i træk, men ved de tre seneste slutrunder er det kun lykkedes at gå videre fra gruppen én gang.

Det nuværende hold bør kunne måle sig med de allerbedste, mener Capellas.

- Selvfølgelig kender vi styrken på Spanien, Holland og England, der har en fantastisk generation af spillere, men med vores spillere og den måde, vi spiller på, så vil jeg som træner mene, at vi godt vil kunne matche dem.

- Jeg kan ikke garantere, at vi kan slå dem, men vi kan yde dem ligeværdig modstand, siger Capellas.

Kampen mod Malta spilles fredag klokken 18.

/ritzau/