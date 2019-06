Der er én klar regel på det danske U21-landshold. Under EM forhandler man ikke med klubber om et skifte. Så Marcus Ingvartsen havde travlt.

Travlt med at få sin fremtid på plads efter to år i skyggen hos de nykårede belgiske mestre fra Genk. Og han nåede det lige, inden EM-forberedelserne for alvor begyndte, og inden landstræner Niels Frederiksen havde lukket dørene i landsholdslejren for agenter.

På Danmarks rejsedag mandag 10. juni fik Marcus Ingvartsen en halv fridag til at rejse til den tykse hovedstad og skrive under med Union Berlin.

»Jeg var inde at se stadion og snakke med klubben, og så var der ellers mine personlige ting at få styr på. Klubberne skulle have styr på deres, og så blev den officiel,« siger Marcus Ingvartsen.

Landstræner Niels Frederiksen og Marcus Ingvartsen under U-21 landsholdets træning i Udine, onsdag den 19 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Niels Frederiksen og Marcus Ingvartsen under U-21 landsholdets træning i Udine, onsdag den 19 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Den danske U21-landsholdsangriber havde sit første og hidtil eneste besøg i Union Berlin den mandag, da han skrev under på sin treårige kontrakt. Men interessen fra det tyske har været der gennem længere tid.

»De har været klare i spyttet i et par måneder om, at de rigtig gerne så mig komme til dem. Så de har fulgt mig længe. Uanset om det hed 2. Bundesliga eller 1. Bundesliga, ville de rigtig gerne have mig ind. Det var rigtig spændende for mig. Også at de ved, hvad jeg er for en type, og hvad jeg står for. Jeg er rigtig glad,« siger Ingvartsen.

Og det bliver altså i den bedste tyske række for ham og Union Berlin. For den tyske klub slog Stuttgart i den direkte kamp om en plads i Bundesligaen. Og selvom det ikke var altafgørende for beslutningen, var det alligevel et fint plus.

»Selvfølgelig er det en kæmpe bonus, at de er i Bundesligaen. Men det var dem, der var mest tydelige og mest konkrete tidligt, og jeg havde ikke tænkt mig at bare skulle - lad os sige, det blev et fantastisk EM - lave et skifte, fordi der var opstået en intersse under slutrunden. Så for mig var det også vigtigt, at de havde været der længe og vidste, hvem jeg var,« siger Ingvartsen.

Marcus Ingvartsen under U-21 landsholdets pressemøde i Udine, tirsdag den 18 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marcus Ingvartsen under U-21 landsholdets pressemøde i Udine, tirsdag den 18 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Havde du andre muligheder?

»Der har været nogle andre ting, og vi har selvfølgelig også set rundt omkring, hvad der ellers kunne være, men den faldt ret hurtigt på plads. Så det var dejligt.«

Var Danmark en mulighed?

»Øh, nej.«

Marcus Ingvartsen skiftede for to år siden fra en topscorertitel i Superligaen til en topklub i Genk. Men det blev aldrig en succes.

»Det er ikke gået, som jeg havde håbet, i Genk, men det er en super klub, og jeg har været glad for at være der. Men jeg følte, at der skulle ske noget nyt, og den snak havde jeg også med klubben.«