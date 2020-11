U21-landsholdet leverede ikke nogen stor præstation i en - for danskerne - betydningsløs kamp mod Rumænien.

Der var ikke meget på spil for det danske U21-fodboldlandshold, da det tirsdag spillede sin sidste kamp i EM-kvalifikationen.

Danskerne havde på forhånd vundet sin gruppe og sikret sig kvalifikation, og derfor betød det heller ikke det store, at det tirsdag aften blot blev til et enkelt point ude mod Rumænien. Kampen endte 1-1.

For rumænerne var kampen af stor betydning, og det ene point var lige nøjagtig nok til at sikre dem kvalifikation til slutrunden.

Oprindeligt var det de ni gruppevindere samt den bedste toer, der ville kvalificere sig direkte til EM-slutrunden. De resterende otte toere skulle mødes i playoffkampe om de sidste fire pladser.

Det er dog ændret på grund af en lang coronapause, så det nu i stedet er gruppevinderne og de fem bedste toere, der kvalificerer sig direkte til EM.

Rumænerne skulle som toer i Danmarks gruppe derfor forsøge at hente point til det samlede toerregnskab i tirsdagens opgør.

Rumænien kom også flyvende ud til opgøret, og allerede efter to minutter kombinerede hjemmeholdet sig frem til en stor mulighed. Det fine opspil endte dog i en svag afslutning, som Oliver Christensen nemt kunne redde.

Den unge målmand var tilbage i U21-målet, efter at han for under en uge siden holdt målet rent i A-landsholdets afbudsramte testkamp mod Sverige.

Rumænerne fortsatte som det klart bedste hold. De manglede dog generelt den sidste skarphed, og derfor stod det stadig 0-0 ved pausen.

Fra anden halvlegs start blev FCK-angriberen Mohammed Daramy og Rosenborgs Carlo Holse sendt på banen for Danmark.

Det gav straks pote, da Daramy fik tilkæmpet sig et straffespark. Forseelsen mod FCK'eren så ud til at blive begået et stykke uden for feltet, men alligevel blev der altså fløjtet for straffespark. Nikolai Laursen scorede midt i målet.

Kort tid senere fik AGF's Sebastian Hausner en uheldig rolle, da han modtog et direkte rødt kort, blot få minutter efter at han var blevet skiftet ind.

Efter godt 70 minutters spil fik Rumænien endelig sendt bolden i kassen.

Et langskud ramte stolpen og røg ud til rumænerne, der nemt kunne kombinere sig frem til en helt åben chance og scoring. Det var den 22-årige CFR Cluj-spiller Ionut Costache, der stod for scoringen.

Det uafgjorte resultat var nok til at sikre Rumænien EM-kvalifikation, og derfor gik kampen næsten helt i stå til sidst.

Det endte også 1-1, og dermed er begge hold klar til næste års EM.

Resultatet betyder, at Danmark ender som nummer et i sin gruppe med 26 point efter otte sejre og to uafgjorte.

/ritzau/