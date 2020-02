Hvis du er glad for Bundesligaen, kan du roligt begynde at juble.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) fortæller nemlig i en pressemeddelelse, at de har forlænget deres rettigheder Bundesligaen frem til 2025, som vil blive vist på viaplay.

Aftalen betyder helt konkret, at man hver sæson vil vise mere end 300 kampe direkte fra Bundesligaen, mens udvalgte kampe sendes på NENT Groups andre kanaler som TV3 Sport og TV3 Max.

»Bundesligaen er en af Europas bedste og mest spændende ligaer og har en stor og dedikeret fanskare i Danmark. Masser af danske klassespillere har været i Bundesligaen både historisk og aktuelt, og nabolandets bedste liga har en stor plads i hjerterne hos de danske fans,« siger Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sport, og fortsætter:

»Længden på denne aftale betyder, at danske fodboldfans kan følge Bundesligaens mange danskere samt de internationale stjerner og den måske hotteste, unge spiller af alle lige nu, Erling Braut Håland,uge efter uge på Viaplay i mange år frem.«

Blandt de omtalte danske stjerner i Bundesligaen kan nævnes Yussuf Poulsen fra Leipzig, Thomas Delaney fra Dortmund, Robert Skov og Jacob Bruun Larsen fra Hoffenheim og MArcus Ingvartsen fra Union Berlin.

Bundesligaen er desuden den liga, hvor flest fans tager turen til stadion med et gennemsnitlig tilskuertal på imponerende 43.000 til hver kamp.

Nent Groups direktør for Bundesligaen, Robert Klein fortæller, at der er et helt særligt bånd mellem danskerne og Bundesligaen.

Yussuf Poulsen fra Leipzig. Foto: JAN WOITAS Vis mere Yussuf Poulsen fra Leipzig. Foto: JAN WOITAS

»Igennem de sidste par år har NENT Group formået at tage dækningen af Bundesligaen til the next level. Det skyldes blandt andet de stærke bånd, ligaen har til de danske fans,« siger han og uddyber:

»De tiltrækkes af den rene, underholdende fodbold, som vi kalder ‘Football As It’s Meant To Be’. Denne ægthed har givet mange nordiske stjerner en stor rolle i Tyskland. Vi ser frem til at følge dem tæt, mens vi fortsætter med at udvikle den positive relation, vi har opbygget med NENT Group.«

Nyheden kommer efter, at NENT Group forleden sikrede sig Premier League-rettighederne frem til 2028.

NENT Group har også erhvervet de eksklusive danske rettigheder til UEFA Euro 2020.