Siden 2014 har landsholdet haft hjemmebane hos Discovery Networks. Men det er snart slut. I 2022 bliver tv-stationen skiftet ud.

»Det er selvfølgelig altid super trist at miste rettigheder, man er glad for. Men faktum er bare, at sportsrettigheder ikke er noget, man ejer, det er noget, man har til låns,« siger Lena Bøgild, der er kommunikationschef hos Discovery Networks, til B.T.

Dermed er det snart slut med at se blandt andre Brian Laudrup og Thomas Gravesen som eksperter på landsholdet hos Kanal 5. I stedet får landsholdet om to år hjemmebane hos TV 2.

Lena Bøgild kan ikke sige noget om, hvorvidt tv-stationen i fremtiden frygter at miste de markante profiler, når de ikke længere skal sende det danske fodboldlandsholds kampe.

»Nej, det kan jeg ikke. Vi sidder jo stadig med nogle rigtig stærke sportskort på hånden. Vi har OL frem til 2024, vi har en stor del af Superligaen, vi har Grand Slam-tennis, alt det store cykling. Og så er der stadig landsholdet frem til sommeren 2022.«

Ud over landsholdet fra 2022 har Discovery Networks allerede mistet rettighederne til Premier League, som NENT og Xee sidder på. Europa League-rettighederne ryger i 2021, til TV 2.

Rettighederne til La Liga og Serie A sidder TV 2 ligeledes på – samme station, som altså nu også har sikret sig landsholdsfodbolden om to år. Men det får ikke Discovery Networks til at ryste på hånden.



I er ikke bange for at ryge mere og mere ud af sportsverdenen?

»Nej. Vores strategi er den samme, som den hele tiden har været, og vi også har meldt ud løbende. Det er at gøre Dplay til en af de bedste streamingtjenester på markedet. Vores fokus lige nu er at udvikle vores digitale tilbud og skabe lokalt godt indhold af høj kvalitet og fortsat også bringe meget god sport til alle typer af skærmen i hele Norden, fordi vi er blevet en nordisk organisation.«

Om Discovery Networks overhovedet bød på rettighederne til landsholdet i denne omgang, kan Lena Bøgild ikke oplyse.

»Vi kommenterer aldrig på konkrete rettigheder,« siger kommunikationschefen.