Danske Cecilie Uttrup Ludwig vandt sidste etape af Tour of Scandinavia, men manglede to sekunder for at vinde samlet.

Cecilie Uttrup Ludwig er stødt af tronen, men den danske cykelprofil sluttede Tour of Scandinavia i fornem stil.

Efter et perfekt timet angreb på opløbsbakken i Haderslev kørte Uttrup solo over målstregen og vandt 5. og sidste etape med et forspring på fem sekunder ned til favoritfeltet.

Det var lige akkurat ikke nok til sikre sig den samlede sejr. Selv om sejren blev belønnet med ti bonussekunder, manglede danskeren yderligere to sekunder for at vippe Annemiek van Vleuten af pinden.

Trods to etapesejre undervejs må Cecilie Uttrup Ludwig altså erkende, at det ikke lykkedes at gentage sidste års samlede triumf. Hun slutter denne gang på andenpladsen.