Mathias Jensen scorede for Brentford i The Championship, hvor yderligere to danskere også kom på måltavlen.

Hele tre danskere markerede sig lørdag med en scoring i den næstbedste engelske fodboldrække, The Championship.

Både Mathias Jensen, Kenneth Zohore og Philip Billing fik bolden i netmaskerne, og alle tre vandt med deres klubber.

Den danske midtbanespiller Mathias Jensen scorede et enkelt mål for danskerklubben Brentford.

Det var med til at hjælpe Brentford til en sejr på 4-1 ude over Middlesbrough.

Mathias Jensen, som spillede hele kampen, scorede målet til 3-1 efter 64 minutter.

Brentford havde også forsvarsspillerne Henrik Dalsgaard og Mads Bech Sørensen med i hele kampen.

Med sejren er Thomas Franks tropper placeret på en andenplads med 54 point efter 27 kampe. Norwich er nummer et med 55 point for 28 kampe.

De to bedste hold i rækken rykker direkte op i Premier League, mens nummer tre til seks skal slås om den sidste oprykningsbillet.

Her er Bournemouth og Philip Billing akkurat med i ræset lige nu på en sjetteplads efter en sejr på 3-2 hjemme over Birmingham.

Billing, der kom på banen efter 67 minutter, scorede det afgørende mål til 3-2 et kvarter før tid. Backen Kristian Pedersen spillede hele kampen for Birmingham.

Bournemouth har på sjettepladsen 45 point efter 28 kampe.

Længere nede i tabellen hjalp angriberen Kenneth Zohore med en scoring Millwall til en sejr på 4-1 hjemme over Sheffield Wednesday.

Zohore udlignede til 1-1 på et straffespark efter 39 minutters spil, og han blev skiftet ud ti minutter før tid, da holdet var foran 3-1.

/ritzau/