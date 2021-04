Henrik Pedersen stopper som træner i den norske klub Strømsgodset efter anklage om racisme, bekræfter klubben.

Den danske træner Henrik Pedersen er fortid i spidsen for den norske klub Strømsgodset

Det erfarede først flere norske medier, og nu er det også bekræftet af klubben.

Bruddet sker efter anklager om racisme.

- Strømsgodset Toppfotball og træner Henrik Pedersen er i dag blevet enige om at afslutte arbejdsforholdet. Parterne har et fælles ønske om at skabe ro omkring klubben, lyder det på klubbens facebook-side.

Henrik Pedersen er trist over at skulle forlade klubben, siger han i opslaget på Facebook.

- Det føles trist og meningsløst at forlade Strømsgodset og "drengene" på denne måde, siger Henrik Pedersen, der ikke mener, han kunne gøre andet end at sige farvel, efter at sagen var "kommet sådan ud af kontrol".

- Og specielt af hensyn til alle, som elsker Strømsgodset, havde jeg ikke noget andet valg end at bidrage til enighed om den løsning, der nu ligger på bordet.

- Hensynet til Strømsgodset som klub, til spillerne, de ansatte, frivillige, sponsorer og ikke mindst de dejlige fans er trods alt vigtigere end hensynet til mig som enkeltperson, siger Henrik Pedersen.

Han er af syv anonyme spillere blevet beskyldt for racisme, skrev norsk TV2 samt flere andre norske medier tirsdag.

Spillerne har sendt deres anonyme racismeanklager til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, Niso, der er fagforening for de norske idrætsudøvere.

Henrik Pedersen har tidligere været træner for en række hold i ind- og udland. Fra 2014 til 2015 var han cheftræner for HB Køge, og senere blev han assistenttræner i Union Berlin.

Herfra gik turen til Eintracht Braunschweig, før Strømsgodset ansatte ham i sommeren 2019.

