Hvornår kan fodbolden begynde at rulle igen? I Danmark venter vi stadig på svaret, hvorimod det på Færøerne ser helt anderledes ud.

»Det har været helt fantastisk at komme i gang igen. Det har været en speciel periode.«

Sådan siger den tidligere Superliga-træner Jens Berthel Askou, der står i spidsen for HB Torshavn på netop Færøerne, hvor man genoptager den nationale liga i den kommende weekend. Træningen har holdene i ligaen været i gang med i flere uger.

»Allerede omkring påsken blev det meldt ud, at der var stor sandsynlighed for, at vi kunne starte op igen. Og det fik vi så lov til her for en 14 dages tid siden,« fortæller den tidligere Vendsyssel-træner i et interview til Viaplay Sport Live, som du kan se et klip fra i toppen af artiklen.

Jens Berthel Askou. Foto: Henning Bagger Vis mere Jens Berthel Askou. Foto: Henning Bagger

I Europa har det meste sport været på standby, siden coronavirussen for alvor gjorde sit indtog, og landene begyndte at lukke ned.

»Myndighederne har været dygtige til at komme det (coronaudbruddet, red.) til livs,« siger Askou om de færøske myndigheder.

Og det har han ret i. Der er nemlig ikke registreret et eneste coronarelateret færøsk dødsfald, og antallet af smittede har været meget lavt sammenlignet med resten af Europa. På Færøerne er der ifølge tal fra Johns Hopkins University registreret 187 smittede i alt.

»Selvfølgelig er der nogen (på Færøerne, red.), der er i risikozonen - vi har da også haft folk i staben, som i de første uger par uger sørgede for at holde sig derhjemme, fordi de havde tæt berøring med deres ældre familiemedlemmer,« siger Askou.

Ikke desto mindre bliver tingene en lille smule anderledes, når fodboldligaen starter op den 9. maj.

»Det ligner egentlig meget et normalt kampforløb og en kampdag, bortset fra at vi har fået at vide, at der ikke er tilladt tilskuere indtil videre. Det bliver diskuteret lidt i øjeblikket, fordi de har sat forsamlingsforbuddet op til 50 personer.«

»Ellers kunne jeg forestille mig, at det der med at give hånd til dommere og modspillere bliver nogle albuestød i stedet for,« siger Askou.