Jens Berthel Askou, cheftræner i HB Tórshavn, glæder sig over den opmærksomhed, færøsk fodbold nyder lige nu.

Fodbolden ligger stille over det meste af kloden af frygt for coronasmitte, men på Færøerne går det lørdag løs med sæsonåbning.

Opmærksomheden fra udlandet er langt større end normalt, og Ekstra Bladet og TV2 i Norge har eksempelvis købt rettighederne til at vise kampe fra den bedste række - Betrideildin.

Jens Berthel Askou, cheftræner for HB Tórshavn, er glad for, at færøsk fodbold får mere opmærksomhed end sædvanligt.

- Det er da enormt dejligt og motiverende for alle, der er involveret i færøsk fodbold, hvis folk kigger med, siger han og tilføjer:

- Specielt her i starten, hvor der ikke er nogen tilskuere på stadion.

Også HB Tórshavns danske midtbanespiller Mikkel Frankoch glæder sig over, at færøsk fodbold får en masse opmærksomhed. Det motiverer ham, at folk ser med hjemmefra.

- Det motiverer mig 100 procent. Man får bare lidt ekstra lyst til at give den en skalle, når man ved, at folk ser med, siger han.

Det bliver godt at komme i gang med at spille fodbold igen, siger midtbanespilleren.

- Vi vil gerne ud og spille om point igen. Det er bare ikke det samme at spille træningskampe mod hinanden, fortæller Mikkel Frankoch.

Selv om forholdsreglerne - ud over ingen tilskuere på stadion under kampene - er ret få, er Jens Berthel Askou indstillet på at mindske smitterisikoen så meget som muligt.

- Det kan da godt være, at vi trænere lige må hilse på hinanden på en anden måde end det klassiske håndslag, siger han.

- Ud over det, så tager vi jo de klassiske forbehold. Vi holder afstand, spritter af og holdmøderne er korte.

Derfor tror han heller ikke, at coronavirus kommer til at fylde helt vildt meget.

Ligaen har måttet vente længe på at komme i gang. Betrideildin var egentlig sat til at starte den 8. marts, og Jens Berthel Askou ser frem til igen at slås med i toppen af færøsk fodbold.

Lørdag tager HB Tórshavn imod EB Streymur på hjemmebane klokken 16 dansk tid.

- Det bliver fantastisk dejligt. Det er jo det, vi træner for hver dag, siger han.

Og der skal altså helst være udsigt til at HB Tórshavn spiller med om mesterskabet.

- Vi skal selvfølgelig vinde hver gang. Og så skal vi også stå med noget at fejre til sidst, siger han.

Den snarlige sæsonstart er muliggjort af, at Færøerne i høj grad har fået epidemien under kontrol. Der har torsdag således været bare 187 smittede personer, og kun to af dem er stadig syge.

/ritzau/