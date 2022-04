Den tyske storklub Dortmund har et U19-hold, der ikke har tabt en officiel kamp i Tyskland i to år. 31 kampe. 29 sejre og to uafgjorte.

Deres træner er danske Mike Tullberg, som du måske husker for et saksesparksmål mod Brøndby for AGF i 2007.

De gode resultater med U19-holdet er heller ikke gået ubemærket hen, hverken i Dortmund eller i andre klubber,

»Når det går godt, som det gør, så kommer der nogle ting, men det er ikke noget, jeg har brug for at tale om. Det gør sig bemærket, og folk spørger ind til det. Jeg har fået tilbudt job som seniortræner, jeg har takket nej til. Det er et stort job og et job, mange kigger mod, når de kigger efter en træner,« siger Mike Tullberg til B.T.

I Dortmund lader det også til, at de ved, at de muligvis har fat i en træner, der kan blive rigtig god, for det virker til, at de har en plan med den 36-årige dansker.

»Min kontraktforlængelse med klubben skete halvandet år før udløb, da begge parter tidligt var interesseret i at forlænge samarbejdet, og det kunne meget vel være tilfældet igen. Når man forlænger samarbejdet tidligt og langt, er der selvfølgelig en plan med det.«

Mike Tullberg er glad for sin rolle i klubben, og selvom der har været mange store trænere i Dortmund før ham, som Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, så tager han tingene stille og roligt.

»Jeg bruger ikke så meget tid på at se ud i fremtiden. Jeg er af den overbevisning, at kvalitet sætter sig igennem. Selvfølgelig er det en mulighed, at jeg skal være seniortræner på et tidspunkt, lige nu er jeg dog i en stor klub, hvor jeg er glad og tilfreds med at være på øverste hylde lige under seniorfodbold.«

Har du et større talent som træner, end du havde som fodboldspiller?

»Det var da i virkeligheden lidt flabet at spørge om, men jeg var nok ikke kommet til Dortmund som fodboldspiller,« griner Tullberg.

Selvom han har boet i Tyskland de sidste ti år, så har han ikke glemt sine danske rødder, og der er specielt en klub, som han fortsat følger tæt.

»Jeg ser næsten samtlige AGF-kampe live på skærmen. Det er klart, det er en klub, jeg følger og har et specielt forhold til. Jeg krydser altid fingre og håber, de vinder.«