Fire måneder - og ud.

Henrik Pedersen er blevet fyret i den tyske klub Eintracht Braunschweig efter kun en kort periode i klubben.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Klubben rykkede inden ansættelsen af den danske træner i maj ned i 3. Bundesliga og her ligger Eintracht Braunschweig i øjeblikket sidst efter 11 runder.

Det er en af årsagerne til fyringen, lyder begrundelsen.

»I bestyrelsen har diskuteret og overvejet det nøje, og det har ikke været let for os,« lyder det fra klubbens bestyrelsesformand, Sebastian Ebel, der udtrykker stor faglig og menneskelig respekt for Henrik Pedersen:

»Vi lavede en frisk start, og vi har også i glimt set potentialet, men det har desværre ikke været konstant. De dårlige resultater og turen ned på sidstepladsen har desværre tvunget os til at tage dette skridt. Det handler om klubbens fremtid og vores eksistens i den tredjebedste række.«

Også Henrik Pedersens assistent, Enric Valles Egido, er blevet fyret.

Eintracht Braunschweig har allerede ansat en ny træner. Andre Schubert har underskrevet en kontrakt frem til juni 2021 - han har tidligere været træner i Borussia Mönchengladbach, som han i Bundesligaen førte frem til en plads i Champions League for få år siden.

I Danmark har Henrik Pedersen tidligere trænet FC Vendsyssel og HB Køge. I Tyskland har han været assistenttræner i Union Berlin.

Det var i maj, at han blev ansat som træner i Eintracht Braunschweig. Nu er det allerede slut.

Eintracht Braunschweig har kun vundet en enkelt kamp under Henrik Pedersen, og det er blevet til 8 point af 33 mulige.