Mikael Lustig er ikke til at finde. Ikke på holdfotoet og ikke blandt præsentationen af klubbens spillere på fodboldklubben KAA Gents hjemmeside. Pist væk.

»Det er der intet problem i. Sådan er situation i øjeblikket. I morgen kan det være anderledes - sådan er livet som fodboldspiller. Det var træneren, der ville have det sådan,« siger klubdirektør Michel Louwagie.

Han forklarer til Aftonbladet, hvorfor den svenske fodboldspiller med 82 landskampe er blevet 'frosset ud' i den belgiske klub. Mikael Lustig eksisterer simpelthen ikke på oversigten over klubbens spillere, selv om han er tilknyttet klubben.

Samtidig er den 33-årige svensker blevet henvist til at træne med andetholdet i KAA Gent.

Og det var altså klubbens træner, der tog beslutningen om at placere forsvareren 'allerlængst nede i fryseren'. Og den træner sidder eksempelvis selv lige præcis i midten af forreste række på holdfotoet: Danske Jess Thorup.

Men som klubdirektør Michel Louwagie siger, så kan tingenes tilstand hurtigt forandre sig i fodbold.

Hvilket de i dén grad har gjort i den belgiske fodboldklub, siden det famøse Lustig-løse holdfoto blev taget. For i sidste uge blev den danske træner fyret i klubben og erstattet af rumænske Laszlo Bölöni.

Og det ser også ud til, at 33-årige Mikael Lustig snart er fortid i klubben. Transfervinduet for de svenske klubber lukker i dag, tirsdag, og det ser ifølge flere medier ud til, at Stockholmsklubben AIK sikrer sig backen i sidste øjeblik.