Landsholdet vinder og vinder, men det er desværre ikke kun ren lykke, der præger de rød-hvide spillere.

Hjemme i deres klubber har flere tragedier ramt danske landsholdsspillere de seneste uger. Kasper Schmeichel så med egne øjne Leicesters ejer og fire andre mennesker miste livet i et helikopterstyrt, og mandag fik også højrebacken Henrik Dalsgaard en sørgelig nyhed hjemme fra England.

Her ringede Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, og fortalte, at klubbens tekniske direktør, Robert Rowan, var fundet død i sin seng blot 28 år gammel.

»Det var Thomas Frank, der ringede og meddelte det til mig. Siden har jeg ikke haft kontrakt med klubben, men jeg ved, det er en klub i sorg lige nu, for han var en stor personlighed. For ledelsen og staben fyldte han rigtig meget,« fortæller Henrik Dalsgaard til B.T.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er selvfølgelig utrolig tragisk. Han var kun 28 år. Tingene kommer lidt i perspektiv nogle gange, og det er irriterende., at der skal sådan nogle ting til, før man stopper op og tænker over, hvor dyrebart livet egentlig er. Der går nogle tanker gennem hovedet, hvor man tænker: ‘Okay, det kan altså ske for hvem som helst. Der er ingen regler længere.’ Det er lidt uhyggeligt,« fortsætter Dalsgaard.

Den danske landsholdsspiller havde ikke meget at gøre med Rowan, der som teknisk direktør arbejdede på et mere strategisk niveau omkring især Brentfords ungdomshold og B-hold.

Men nordjyden har kun gode ting at sige om den unge direktør, der gik bort alt for tidligt.

»Det var en, jeg snakkede lidt med på anlægget, når vi gik forbi hinanden og sagde 'hej'. Så som sådan kendte jeg ham ikke godt. Men jeg ved, han var en meget elsket person derude, og jeg kan se på de ord, folk har sagt om ham, at han var en rigtig god mand og en mand, der gjorde sit job rigtig flot. Så det er utrolig tragisk,« lyder det fra Dalsgaard.

Foto: REBECCA NADEN Vis mere Foto: REBECCA NADEN

Brentford, der ligger i The Championship, er ikke nogen stor klub. Derfor slår det tragiske dødsfald hårdt alle steder i klubben, der har danskere både på førsteholdet, andetholdet, i trænerteamet og på sportsdirektørens kontor, hvor Rasmus Ankersen sidder.

»Det er en klub, hvor alle kender alle. Så det er noget, der berører alle. Jeg ved, han havde flere bedste venner i klubben, og en af vores fysioterapeuter var måske hans bedste kammerat. Så det påvirker alle omkring klubben,« fastslår Henrik Dalsgaard, der i sin snak med Thomas Frank kunne mærke, at hans danske cheftræner naturligvis også er påvirket af det pludselige dødsfald.

»Thomas var berørt af det, og han har blandt andet sagt, at hvis han stoppede i klubben i morgen, var Rob en af dem, han var forblevet i kontakt med. Det siger det hele,« slutter den danske højreback.

Tidligere på ugen kom det frem, at Robert Rowan, der kom til Brentford i 2014, døde af et hjertestop.