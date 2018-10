Danmarksserieklubben B1909 har ifølge Fodboldens Disciplinærinstans overtrådt DBU’s amatørbestemmelser i perioden 2012 til 2017. Derfor fratrækkes klubben 18 point og tildeles en bøde på 50.000 kroner. I disciplinærinstansens bemærkninger står blandt andet:

»Ved at tilbyde spillerne fordele på denne vis, i stedet for at tegne kontrakter med spillerne, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der eksempelvis fremgår af DIF’s amatørkontrakt, har B1909 uberettiget opnået en fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne. Derved har hver enkelt spiller og klubben overtrådt amatørbestemmelserne, jf. § 9. Dette gælder i hele perioden, dvs. fra sæsonen 2011/12 til og med første halvdel af sæsonen 2017/18.«

»Da der er tale om en længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne, er det disciplinærinstansens vurdering, at fremgangsmåden må karakteriseres som ”usportslig” og ”illoyal” adfærd i forhold til de andre hold i rækken, sådan at der også foreligger en overtrædelse af DBUs love § 30.1.«

På baggrund af en undersøgelse hos Skat har disciplinærinstansen truffet beslutning om B1909s brug af skattefri befordringsgodtgørelse til flere af klubbens spillere i perioden 2012-2017.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Her fik spillere på klubbens førstehold udbetalt i alt 1.089.524,97 kroner, skriver DBU.

DBUs disciplinærinstans er således af den opfattelse, at de beløb, spillerne har modtaget, i realiteten ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i B1909.

Ved at tilbyde spillerne fordele på denne vis, i stedet for at tegne kontrakter med spillerne, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der eksempelvis fremgår af DIF’s amatørkontrakt, har B1909 uberettiget opnået en fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne, skriver DBU videre.

B1909s bestyrelsesformand, Jan Bramsen, siger til TV 2/Fyn ønsker ikke at kommentere dommen før han har læst den igennem.

Sagen begyndte at rulle, da den tidligere fodboldspiller Ahmad Abdoh og det tidligere bestyrelsesmedlem og træner, Torben Bo Harder, på TV 2/Fyn beskyldte B1909 for at snyde med kørselspenge. Ahmad Abdoh fortalte kort før nytår til TV 2/Fyn, at klubben i 2014 havde en bonusordning, hvor spillerne fik 500 kroner for at være udtaget til en kamp.

Spillerne fik så 500 kroner oveni for en sejr, og 100 kroner for en uafgjort. Men pengene blev udbetalt i form af fiktive kørselspenge.

»Vi blev aflønnet med kørselspenge. Vi skulle skrive et antal kilometer på, som om vi havde kørt fra A til B, at vi havde kørt fra Odense til Horsens for at se en kamp. Det skulle bare passe med bonusbeløbet,« fortæller Ahmad Abdoh.

/ritzau/