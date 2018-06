Dommer Jakob Kehlet mener, at videodommersystemet har fungeret glimrende hidtil ved VM i Rusland.

Moskva. Forud for VM i fodbold blev det mødt med skepsis, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) valgte at tage videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee) i brug til turneringen.

Men bedømt på VM's første fire spilledage har VAR været en succes.

Det mener den danske topdommer Jakob Kehlet, der har fulgt de første kampe med stor interesse. Ikke mindst fra en dommers perspektiv.

- Det har fungeret overraskende godt. Jeg havde mine betænkeligheder med flowet i spillet, og hvor meget dommerne ville bruge det, men generelt synes jeg, at de har ramt et rigtig godt niveau.

- Jeg synes ikke, at det har ødelagt flowet. I de fleste kampe har der været fire-fem minutters tillæg, og det synes jeg ikke er voldsomt, siger Jakob Kehlet.

Systemet fungerer sådan, at en gruppe af dommere følger VM-kampene på tv-skærme i en slags kontrolrum i Moskva.

Herfra kan der gives anbefalinger i et headset til hoveddommeren på banen. Kampens dommer kan på baggrund af dette vælge at se sekvensen på en monitor uden for banen.

Det er sket i en del situationer. Flere straffespark er eksempelvis blevet dømt efter denne devise. Blandt andet straffesparket, som Peru misbrugte mod Danmark.

- Det er en af de gode oplevelser hidtil, selv om det gik imod Danmark. Peru fik et helt korrekt straffespark, som alle på banen på nær dommeren så i første omgang.

- Det var et godt eksempel på, hvordan VAR skal bruges. Det samme var tilfældet, da Frankrig fik straffespark mod Australien, mener Kehlet.

Han mener også, at det var korrekt at lade målet stå, da Diego Costa udlignede til 1-1 for Spanien mod Portugal, selv om han måske begik et frispark lige inden.

- Den kan diskuteres, og så skal VAR ikke bruges. Kun hvis der er tale om en klokkeklar fejl. På den måde fjerner man heller ikke charmen ved spillet, for der vil stadig være noget at diskutere for fans og eksperter.

Diskuteret blev det i hvert fald, om ikke Schweiz' Steven Zuber begik frispark i feltet, inden han headede bolden i mål til 1-1 mod Brasilien søndag aften.

Men dommeren lod målet gælde, og det roser Kehlet ham for.

- Der kunne godt have været dømt frispark for puf i ryggen, men i forhold til dommerens linje i kampen var det ikke entydigt. Ved hver eneste dødbold kan du argumentere for frispark den ene og den anden vej.

- Jeg synes, man skal passe på med at pille ved for meget, og dommerens skøn skal være gældende, indtil noget er entydigt forkert.

- I den situation har han formentlig fået at vide i sit headset, at situationen var i gråzonen, og derfor lod han dommen stå, vurderer Kehlet.

I forbindelse med Champions League- og superligadækning på tv er det nærmest blevet reglen, at dommerkendelser bliver diskuteret i det uendelige.

Men sådan har det ifølge dommerens opfattelse ikke været ved dette VM.

- Der har ikke været så meget at diskutere, og det er godt set fra et dommerperspektiv. Noget har været diskuteret, men ingen domme har været himmelråbende forkerte indtil nu, lyder det fra topdommeren.

