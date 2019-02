Mellem 30 og 50 udenlandske klubber har i løbet af de seneste måneder fulgt FC Nordsjællands brandvarme teenage-angriber, Andreas Skov Olsen, der i weekenden scorede to gange i sejren over Vejle - og ét af målene var endda en sand brasser-perle.

I Farum er der dog ingen planer om at lade guldfuglen flyve.

»FC Nordsjælland siger 'nej, det er ikke planen at sælge Andreas Skov Olsen' til sommer. Han kan stadig udvikle sig mere i Nordsjælland,« fortæller B.T.-journalist Lasse Vøge, der sammen med Steffen Gronemann og Michel Wikkelsø Davidsen udgjorde panelet i den seneste episode af B.T. Sportens fodboldpodcast, Transfervinduet.

»Men CV (Carsten V. Jensen, sportsdirektør i FC Nordsjælland, red.) siger også, at der selvfølgelig kan komme et bud, som de ikke kan sige nej til.«

Et bud, FC Nordsjælland i vinterens transfervindue ikke kunne sige nej, var Ajax' bud på 16-årige Christian Rasmussen. Det salg indbragte i første omgang nordsjællænderne lidt over 20 millioner kroner. Men på den lange kan stortalentet sende mange flere penge i retning af FCN-klubkassen.

»Det, jeg hører fra kilder i talentverdenen er, at Christian Rasmussen hører til blandt de største talenter i sin årgang i hele Europa. Og FC Nordsjælland har fået strikket en aftale med flere klausuler sammen, som gør, at Christian Rasmussen potentielt kan blive det største salg nogensinde i FC Nordsjællands historie,« fortæller Lasse Vøge og minder om, at Emre Mor blev solgt for omkring 80 millioner kroner.

I udsendelsen har panelet også lidt nyt fra Brøndby, der angiveligt vil forsøge at skille sig af med klubbens 'langsomme tyskere'. Og så taler Michel Wikkelsø om, hvorfor FCK's Robert Skov havde SÅ stille et transfervindue. Og Steffen Gronemann kan fortælle, at Peter Sørensen allerede forsøger at sætte sit transferpræg på Hobro.

Snakken går også ud over Danmarks grænser, hvor fremtiden for landsholdsspillerne Yussuf Poulsen og Andreas 'AC' Christensen debateres.

Og så har panelet kigget på listen over transferfrie spillere, og hvor deltager har håndplukket tre spillere, der kunne være interessante for danske superligaklubber.

