»Det hele gik fra, at jeg nærmest ikke kunne ønske en bedre hverdag, til at alt i hele mit liv styrtede fuldstændig sammen og var helt anderledes, end jeg var vant til.«

Marco Ramkilde har været ved at give op.

Han har grædt i afmagt midt på træningsbanen, været på dagpenge, uden job i syv måneder og selv betalt for en afgørende operation.

Og så er han kun 21 år og har endelig ramt den store gevinst med kontrakten i Queens Park Rangers. Som frit valg på alle hylder efter to et halvt år med nitter i fodboldens - og privatlivets - tombola.

»Den dag, jeg fik at vide, at jeg skulle opereres for første gang, fik jeg også at vide, at min mor havde fået konstateret brystkræft. Det kom hun heldigvis over. Men der var mange ting lige der,« fortæller Marco Ramkilde.

Det var sommeren 2017. Teenageren Marco Ramkilde stod til at skulle starte inde i premierekampen mod FC København for AaB, da han få dage inden kampen fik et spark på anklen og kort efter trådte så hårdt ned på samme ankel, at det gik helt galt.

Den skade skulle vise sig at blive katastrofal.

»Der gik to et halvt år med op- og nedture. Når det er gået allerværst, har jeg haft lyst til at slå på min ankel. Jeg har gået og tænkt: ‘Hvad nu, hvis jeg aldrig kan spille fodbold igen’. Det har været den værste tanke. Men jeg fandt altid motivation i at tænke på at score mit første mål på Aalborg Stadion foran fansene.«

Det sidste kom han aldrig til. Ankelskaden var ikke blevet opereret ordentligt første gang, og hver gang Marco Ramkilde var ved at komme tilbage, gik det galt igen. Samme skade. Samme ankel.

Kontrakten med AaB løb til sommeren 2019. Og med en god vinteropstart så det lysende ud. Daværende sportsdirektør Allan Gaarde inviterede til en snak om kontraktforlængelse. To uger inden den snak ramte uheldet en gang mere. Noget arvæv fra anklen blev revet i stykker.

»To gange i det forløb har jeg grædt til træning. Det her var en af dem. Ikke fordi det gjorde fysisk ondt, men jeg vidste jo bare, at vi skulle have snakken om kontraktforlængelse. På det tidspunkt syntes jeg ellers, at det gik okay. Men der blev de drømme slukket,« siger Ramkilde.

Kontrakten blev ikke forlænget, og Marco Ramkilde var i sommeren 2019 både klubløs og skadet. Pludselig var han ikke en del af en AaB, men i stedet en del af dagpengesystemet.

Men i stedet for at give op tog han en beslutning. Efter konsultation med Thomas Jørgensen fra ProTreatment, som også behandler en del landsholdsspillere, valgte Ramkilde at lade sig operere igen i anklen. For at få den rigtige operation denne gang.

For omkring 20.000 kroner af egen lomme lod han sin ankel operere igen for derefter at genoptræne.

»Mine dagpenge, som jeg har fået siden i sommer, da jeg stoppede i AaB, udløb i december. Så de seneste to måneder har jeg levet af min opsparing, mens jeg har forsøgt at finde en ny klub,« siger Marco Ramkilde.

Den klub viste sig at ligge i London. Mere præcist Championship-klubben Queens Park Rangers med legendariske Les Ferdinand i spidsen. Men det krævede flere prøvetræninger.

Først med U23-holdet, inden Les Ferdinand inviterede til førsteholdstræning.

»Den træning var nok det bedste, jeg leverede herovre. Jeg kunne mærke på spillerne og også træneren, at de syntes, at jeg så skarp ud. Det var fedt at få den følelse,« siger Marco Ramkilde, der kort efter også spillede en kamp mod Watfords U23-hold.

»Jeg fik at vide inden kampen, at jeg skulle spille 60 minutter. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, for jeg vidste ikke 100 procent, hvor jeg var. Jeg var ikke blevet testet på den måde. Watford havde otte Premier League-spillere med i deres startopstilling. Men da jeg gik ud efter 60 minutter, førte vi 3-0, og jeg havde heldigvis været med i de tre mål. Det kunne ikke rigtig have været bedre.«

Marco Ramkilde havde vist sig godt frem i det engelske. En lille overbelastningsskade som reaktion på flere dages overanstrengelser i iveren efter at vise sig frem satte en stopper for to træninger med førsteholdet, som QPR ellers ønskede.

Men Les Ferdinand havde allerede set nok. Han ville gerne have den 21-årige nordjyde.

»Kort efter blev jeg ringet op af min agent, og Les Ferdinand havde sagt, at de godt ville tilbyde mig en kontrakt. Men de kunne ikke forsvare at give mig en Championship-kontrakt,« siger Marco Ramkilde og fortæller videre:

»Der gik tre-fire dage, fra jeg fik at vide, at de ville tilbyde mig en kontrakt, til Christian (Schæffer, Ramkildes agent, red.) vendte tilbage. Det viste sig, at den var mere værd, end jeg havde turdet håbe på. For deres plan var, at jeg først skulle være 100 procent klar, og så gælder det om, at jeg skal arbejde mig tæt på førsteholdet. Det var ikke en svær beslutning at tage. Det var langt over, hvad jeg overhovedet havde turdet drømme om i mange perioder i det seneste to et halvt år.«

Marco Ramkilde kan ikke skjule sin glæde over, at lykken endelig vendte for ham. Den nordjyske røst fortæller med glæde om forløbet i telefonen fra London.

En glæde og forløsning, som bare var få dage fra slet ikke at blive til noget.

»Jeg tror, at coronavirussen endte i lockdown i Danmark dagen efter, jeg havde skrevet under på kontrakten. Fire-fem dage senere skete det i England. Hvis min aftale først var faldet på plads to dage senere, havde jeg muligvis ikke fået lov at flyve til England,« siger Marco Ramkilde.

Hans flyttebil var en af de sidste, der blev sendt ud af landet, og selvom han lige nu befinder sig i et England under lockdown og en verden i coronakrise, var der endelig lidt held i sprøjten hos Ramkilde efter to års slid og til tider mørke tanker.

»Det er stadig ikke gået op for mig, at jeg er her. Jeg skulle lige på plads, men da jeg første dag lukkede døren til min lejlighed og lagde mig på sengen, gik al luften ud af mig. Det var mange følelser, som havde hobet sig op over lang tid.«