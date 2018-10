Daniel Iversen ved, at han ikke lige med det samme kan overtage Kasper Schmeichels post som Leicester-keeper.

Aalborg. Målmand Daniel Iversen stod en brandkamp for det danske U21-landshold i fredagens 1-1-kamp hjemme mod Polen.

Resultatet var med til at holde Danmark inde i kampen om en billet til næste sommers EM-slutrunde, som er et mål for Iversen.

Den tidligere Esbjerg-spiller har kontrakt med Premier League-klubben Leicester, hvor Kasper Schmeichel er det klare førstevalg.

Derfor er Iversen i hele denne sæson udlejet til Oldham, som lige er rykket ned i League 2, Englands fjerdebedste fodboldrække.

- Det var for at være sikker på, at jeg kan spille kampe, indtil vi forhåbentlig kommer med til EM-slutrunden.

- Jeg regner med, at jeg skal tilbage til Leicester til sommer. Det er det, jeg har fået at vide. Og så regner med jeg med, at jeg skal udlejes igen, siger Iversen.

Til næste sommer har Iversen kun spillet seniorfodbold i et år, og han er tilfreds med en karrierestart i de lavere engelske rækker.

- Jeg kunne også være blevet i Esbjerg og blive lejet ud til en klub i 1. division, men det havde jeg ingen interesse i.

- Min drøm var at komme til England og starte nede fra League 2 og komme op. Jeg synes, det er det fedeste fodbold. Det var derfor, jeg gjorde det.

- Jeg tog skridtet, fordi jeg gerne ville prøve noget andet. Både i kamp og til træning. Og det skal jeg lige love for, at jeg fik i Leicester, siger Iversen.

Især Kasper Schmeichel har gjort stort indtryk på Iversen i de første år i engelsk fodbold.

- Han har lært mig meget til træning og i de forskellige øvelser. Nu er jeg en stor målmand, og Kasper er en lille målmand. Og jeg har kigget meget på, hvad han gjorde.

- Han faldt meget ind i målet, men han sagde til mig, at jeg bare skal komme ud, fordi jeg har den størrelse, jeg har. Derfor er der måske lidt forskel på mig og ham.

- Men jeg kan stadig lære en masse af ham, med den rutine han har. Det har vi snakket meget om. Jeg skal selvfølgelig lytte til ham. Han er i mine øjne en af de bedste målmænd i Premier League, siger Iversen.

