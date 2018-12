U21-landsholdsspilleren Mikkel Duelund har brækket anklen og er ude i de næste to-tre måneder.

Mikkel Duelund blev torsdag kørt fra banen i en lægevogn, fordi han havde pådraget sig en ankelskade i Dynamo Kievs Europa League-kamp hjemme mod Jablonec.

Den danske midtbanespiller blev fredag undersøgt nærmere, og dommen lød på en brækket ankel og to-tre måneders pause.

- Jeg vil gerne sige tak til alle, der har skrevet til mig. Jeg føler virkelig kærligheden i Kijev og hjemmefra.

- Min ankel er brækket, og vi forventer, at det vil tage mig to-tre måneder at komme tilbage. For mig er det gode nyheder. Jeg vil komme tilbage stærkere, skriver Mikkel Duelund på Instagram.

Mikkel Duelund bliver kørt væk med sin brækkede ankel. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Mikkel Duelund bliver kørt væk med sin brækkede ankel. Foto: VALENTYN OGIRENKO

I torsdagens kamp var Mikkel Duelund blevet skiftet ind efter 66 minutter, men mindre end ti minutter senere måtte U21-landsholdsspilleren udgå.

Dynamo Kiev tabte kampen med 0-1, men ukrainerne er trods nederlaget videre fra gruppen som etter med 11 point i 6 kampe.

I august skiftede Mikkel Duelund FC Midtjylland ud med den ukrainske storklub.

/ritzau/