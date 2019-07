Flere måneders tovtrækkeri nærmer sig sin afslutning i forhold til Andreas Skov Olsens fodboldfremtid.

Det danske supertalent er lige nu i Bologna for at overstå lægetjekket, og siden skrive under på en fem-årig aftale med Serie A-klubben Bologna FC.

På Twitter har en italiensk bruger lagt et billede op af Andreas Skov Olsen og hans agent, Michael Bolvig, som er landet i den italienske storby.

Dermed er det ventet, at det kun er et spørgsmål om tid, før italienerens køb af FC Nordsjællands U21-landsholdsangriber falder på plads.

Prisen på den eftertragtede danske teenager, som har et år tilbage af sin kontrakt med FCN, lyder ifølge det italienske transfer-site Gianluca Di Marzio på 37,5 millioner kroner.

Den store lokale Bologna-avis, Corriere Di Bologna, skriver at transfersummen er en anelse højere: nemlig omkring 45 millioner kroner.

Den 19-årige danske, som i den forgangne sæson fik sit store superliga-gennembrud med 22 mål, kan ifølge Bologna-avisen se frem til en årsløn på knap seks millioner kroner.

Bologna FC har vundet kampen om danskerens gunst foran Serie A-konkurrenterne fra Atalanta og spanske Real Sociedad, som begge har været blandt de varmeste bejlere.

Bologna FC er traditionsklub i Italien, men spiller sjældent med i toppen af Serie A. I Sidste sæson kæmpede holdet mod nedrykning, men klarede skærene med Serie A-legenden Sinisa Mihajlovic i trænerstolen.

Holdet har dog en rig og ambitiøs canadisk ejer, Joey Saputo, som har spyttet en stor sum penge i klubben, som i dette transfervindue satser stort på at forstærke holdet.

Med det kommende salg af 19-årige Skov Olsen har FC Nordsjælland denne sommer sagt farvel til en trio af profiler. Victor Nelsson og Karlo Bartolec er tidliger epå sommeren sendt til FC København.

Ligesom eks-træner Kasper Hjulmand og sportsdirektør Carsten V. Jensen også har forladt klubben.