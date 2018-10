Det danske angrebstalent Kasper Dolberg har forlænget sin kontrakt med Ajax Amsterdam.

Det meddeler den hollandske storklub, som har lagt en video op på Twitter, hvor man kan se den eftertragtede 21-årige landsholdsangriber skrive under på kontrakten, som går til den 30. juni 2022.

Kasper Dolberg brød stort igennem i Ajax Amsterdam i 2017-sæsonen, hvor han var jagtet af flere af Europas største klubber, men han valgte dog at blive i Ajax Amsterdam.

Efter en skadesplaget sidste sæson, som bød på lange perioder uden kampe, har angriberen genfundet formen i dette efterår, hvor han er kommet på tavlen flere gange for hollænderne i de seneste uger. Tre sæsonmål er det blevet til i ligaen indtil nu.

Dolbergs forrige kontrakt med Ajax Amsterdam løb frem til 2021.

»Vi har forhandlet om en ny kontrakt i noget tid, og jeg er glad for, at det er ordnet. Jeg er meget glad i Ajax,« siger Kasper Dolberg til Ajax' hjemmeside.

Voel-knægten Dolberg kom til Ajax Amsterdam som 17-årig i 2015, hvor han blev købt i Silkeborg IF. Han debuterede i den rød-hvide Ajax-trøje i juli 2016. Siden er det blevet til 85 kampe og 36 mål for storklubben, som han spillede Europa League-finale for i 2017.

»Jeg føler, at jeg er tilbage på rette spor, og nu skal jeg bare fortsætte den gode form, jeg har vist i de seneste uger,« siger Dolberg, som har spillet otte landskampe for Danmark, herunder en optræden under VM.

