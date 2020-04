Anders Dreyer er meget ærlig, når snakken falder på det skifte, han foretog i sommeren 2018.

Det, der skulle have banet vejen for et internationalt gennembrud, kom aldrig for alvor i gang for det 21-årige danske talent.

»Jeg var sgu bare ikke god nok, og det er jeg helt bevidst om,« fortæller FC Midtjylland-profilen til B.T.

Den unge jyde ramte den helt store gevinst, da han efter en flot sæson for Esbjerg med både topscorertitel og oprykning til Superligaen i bagagen blev solgt til Premier League-klubben Brighton & Hove Albion. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse.

Anders Dreyer fik en perfekt debut for FC Midtjylland, da han scorede mod Lyngby. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN / Ritzau Scanpix

Her ventede en klækkelig løn, en ny bil og en flot lejlighed, mens forholdene på klubbens træningsanlæg samtidig var upåklagelige. Tilværelsen i det engelske var lige præcis dét, som de fleste unge fodboldspillere drømmer om.

Der var bare lige ét problem.

Kampen om pladserne på holdkortet var benhård, og udsigten til spilletid var ikke lige noget, der stod på side ét på fodbold-menukortet.

»Jeg vidste jo godt, at det ville blive svært. Der er så mange dygtige spillere i så stor en klub, men jeg var bare klar på at prøve mig selv af for at se, hvor jeg stod rent niveaumæssigt,« lyder det fra Anders Dreyer om den beslutning, han skulle træffe for lidt over halvandet år siden.

Det er kynisk. Hvis ikke du er god nok, så henter de bare en ny spiller Anders Dreyer om de engelske fodboldklubber.

Han besluttede at rykke fra de trygge rammer i Danmark til det hårde fodboldmiljø i England, og til at starte med var det da også noget af et kulturskifte, der ramte den unge dansker:

»Det var jo overvældende at blive en del af en Premier League-klub. Der er så mange dygtige spillere og mennesker omkring holdet, og da jeg så træningsanlægget for første gang, blev jeg bare fanget af det hele.«

Kontrakten i det sydlige England lød på fire år, og klubbens planer med deres nye danske stjernefrø var dengang, at Anders Dreyer efter én sæson på reserveholdet skulle blive en fast del af Brighton & Hove Albions førstehold. Men sådan gik det langt fra.

»Når jeg trænede med førsteholdet, gik det op for mig, at jeg ikke var god nok. Niveauet er jo tårnhøjt, og derovre gælder det om at slå til fra dag ét, og det gjorde jeg ikke,« fortæller FCM-profilen.

Brighton & Hove Albions hjemmebane - The American Express Community Stadium. Foto: PAUL CHILDS

Derfor besluttede hans engelske arbejdsgiver da også, at danskeren skulle sendes på lejeophold. Først i skotske St. Mirren og derefter i hollandske Heerenveen. Derfor peger Anders Dreyer da også på den engelske fodboldkultur som et hårdt miljø at være en del af for unge spillere:

»Det er kynisk. Hvis ikke du er god nok, så henter de bare en ny spiller.«

Offensivspilleren nåede aldrig at få sin debut i Premier League, og det manglende indhop i det, han selv kalder for verdens bedste liga, rammer ham da også en smule, da han får spørgsmålet.

»Jeg synes ikke, jeg fik chancen i Brighton. De troede mere på nogle andre spillere, end de troede på mig. Jeg er dog ikke skuffet over klubben, for jeg skulle jo bare selv have vist, at jeg var godt nok. Jeg føler dog, jeg gjorde, hvad jeg kunne i forhold til at vise mig frem,« forklarer han.

Jeg har nok fået en lidt anden indstilling til tingene og lært, at jeg skal arbejde endnu hårdere for at nå mine mål Anders Dreyer om tiden i engelsk fodbold.

Fodboldskeptikere vil måske mene, Anders Dreyers drømmeskifte kom på et for tidligt tidspunkt i den unge angribers relativt korte karriere, men den kritik giver han ikke meget for.

»Det var det helt rigtige at gøre på det tidspunkt. Jeg fik en oplevelse og prøvet mig selv af, og det er slet, slet ikke noget, jeg fortryder,« siger han og tilføjer:

»Jeg er glad for, at jeg fik prøvet det. Hvis jeg havde stået den dag i dag og ikke taget den beslutning, så havde jeg måske fortrudt det. Nu ved jeg i hvert fald, hvilket niveau jeg skal nå for at blive god nok.«

I stedet for at ærgre sig over et ophold, der ikke gik, som det danske talent havde håbet på, så ser han ikke på skiftet til hjem Danmark som et nederlag. Tværtimod.

Anders Dreyer har spillet flere kampe på det danske U21-landshold. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke et tabu for mig at være kommet så hurtigt hjem igen. Jeg prøvede i halvandet år at slå igennem i udlandet, og jeg har givet det en chance, føler jeg. Det lykkedes bare ikke for mig i denne omgang,« fortæller Anders Dreyer om et udlandsophold, der har modnet ham både på og uden for banen:

»Jeg synes, det er en bedre version af mig selv, der er kommet tilbage til Danmark. Jeg har nok fået en lidt anden indstilling til tingene og lært, at jeg skal arbejde endnu hårdere for at nå mine mål.«

På trods af januarskiftet til FC Midtjylland og ambitionen om at vinde mesterskabet, spille europæisk og gøre det godt personligt på Heden, har opholdet i det engelske ikke skræmt Anders Dreyer fra håbet om at blive udlandsprofessionel senere i karrieren.

»Det er stadig en drøm for mig at komme til udlandet igen. Det lægger jeg ikke skjul på. Og det kunne sagtens være en retur til engelsk fodbold. Min oplevelse derovre har ikke skræmt mig væk,« afslutter han.