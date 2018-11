Han har skaffet Daniel Agger den største kontrakt i dansk sportshistorie i Liverpool, og han var manden, der repræsenterede Andreas Cornelius, da han blev den dyreste danske fodboldspiller nogensinde.

Nu vender den danske fodboldagent Per Steffensen til foråret hjem til Danmark efter 10 år i Monaco med et cv, der tæller en række af de største spillerhandler i dansk fodboldhistorie, og med en drøm i bagagen.

»Det er et paradis, jeg har levet i, men 10 år i udlandet er lang tid. Jeg har ikke så mange spillere i dag. Hvis jeg skal fortsætte i branchen og etablere mig igen, så er det nu,« siger Per Steffensen til B.T Sport i et sjældent interview.

Den 55-årige danske superagent har erfaring fra kontraktforhandlinger med nogle af Europas største klubber for sine faste 'klienter' gennem en årrække, Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Andreas Cornelius, som i dag er hans eneste aktiv, som fortsat er, ja, aktiv.

Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang Vis mere Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang

Vi taler den slags forhandlinger om guldrandede kontrakter, der kan sikre spilleren – og måske også agenten – økonomisk frihed resten af livet, og som foregår i luksussuiter, hvortil klubpræsidenter bliver fløjet ind med privatfly.

De erfaringer vil Per Steffensen bringe i spil, når han vender hjem til Danmark for at tage hul på et nyt kapitel i sin agentkarriere og for at realisere en ambition, han har gået med i nogle år: et partnerskab med Daniel Agger og Thomas Kahlenberg, som han gerne vil have sluset ind i sin agentvirksomhed.

Sammenholdt med den fantastiske historie, Agger og jeg har sammen. Fra Superligaen til storklub. Det drømmer alle talenter om. Fortæller man den drøm til spillere og forældre, så må det være et drømmescenarie for alle

»Jeg har talt med Daniel om det flere gange. Det samme gælder Thomas. De er der ikke helt endnu, men det er min drøm at arbejde sammen de to store personligheder i dansk fodbold igen. Det ville også løfte det for de spillere, vi kan arbejde sammen med,« siger den erfarne danske agent.

»Kahlenberg er jo dansk fodbolds gentleman. Alle kan lide ham. Og Daniel er jo et absolut supernavn qua sin karriere og sin personlighed med sit macho-ydre, men også med sin gode opførsel og den mystik, der er om ham. Sammenholdt med den fantastiske historie, han og jeg har sammen. Fra Superligaen til storklub. Det drømmer alle talenter om. Fortæller man den drøm til spillere og forældre, så må det være et drømmescenarie for alle,« uddyber Per Steffensen.

Daniel Agger og Thomas Kahlenberg i aktion for Brøndby IF. Foto: Claus Fisker Vis mere Daniel Agger og Thomas Kahlenberg i aktion for Brøndby IF. Foto: Claus Fisker

B.T Sport møder den succesfulde agent i lobbyen på det fashionable Hotel Phoenix i det indre København, hvor han bor under sit visit i hovedstaden.

Han er iklædt et mørkeblåt jakkesæt fra Tom Ford med tilhørende vest og moderigtige sko og tager smilende imod. Han vil gerne tale om sin vision for et muligt fremtidigt Agger/Kahlenberg-makkerskab, men der er også mere alvorlige temaer, der presser sig på.

For Per Steffensen har også set og oplevet bagsiden af medaljen i en fodboldverden, hvor grådigheden stiger i takt med, at beløbene på fodboldstjernernes kontrakter får flere og flere nuller - på godt, men mest ondt.

Agentbranchen er som en følge deraf blevet invaderet af det, Per Steffensen kalder 'lykkeriddere'.

Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang Vis mere Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang

»Der er kommet mange flere lykkeriddere til, som vil have en bid af kagen efter, at man har åbnet markedet. Og så er der jo hele tiden kommet flere penge i fodbold. Det tiltrækker suspekte typer,« siger Per Steffensen.

Det er særligt sket efter, at FIFA i 2015 ændrede vilkårene for at drive agentvirksomhed, som pålagde alle nationale forbund at lave nye regler, der samtidig gjorde det lettere at blive fodboldagent.

Der er kommet mange flere lykkeriddere til, som vil have en bid af kagen efter, at man har åbnet markedet. Og så er der jo hele tiden kommet flere penge i fodbold. Det tiltrækker suspekte typer

Regelændringen førte på et år til en markant stigning i antallet af agenter i Danmark fra 45 til 150. FIFA anslår, at kun 25-30 procent af alle internationale transfers sker via certificerede agenter.

»Min holdning er, at der er alt for mange, som ikke har baggrund til at agere som agenter. De er måske sælgere i en anden branche og ser, at der er mange penge i fodbold, og så tror de, at de kan lave nogle hurtige penge. Men mange af dem forstår ikke, hvordan en karriere skal bygges op,« siger Per Steffensen og fortsætter:

Per Steffensens største aftaler Her er et overblik over de største handler og kontrakter, Per Steffensen har været involveret i. Andreas Cornelius

2013: Den danske landsholdsangriber bliver solgt til Cardiff fra FC København for rekordbeløbet 75 millioner kroner. 2017: Efter at være kommet tilbage til FCK bliver Cornelius solgt til Atalanta i Serie A for 33 millioner kroner. I denne sæson er han udlejet til Bordeaux i Frankrig. Thomas Kahlenberg

2005: Sælges fra Brøndby IF til Auxerre for godt 30 millioner kroner. En flot pris, når man tænker på, at det er 13 år siden.

2009: Kahlenberg skifter i 2009 til de tyske mestre fra Wolfsburg. Prisen er igen her, ifølge tyske medier, omkring 30 millioner kroner. Daniel Agger

2006: Forsvarstalentet bliver den dyreste danske spiller solgt fra Superligaen, da Liverpool FC køber ham for lidt mere end 60 millioner kroner i januar.

2012: Daniel Agger skriver under på en ny gigantisk kontrakt med Liverpool FC, som sikrer ham mere end 65 millioner kroner om året.

»Jeg har det fint med konkurrence, men jeg synes, det er ærgerligt for spillerne, at der kommer en hurtig agent ind, som måske har solgt kaffemaskiner eller is og ikke har den fodboldfaglige kompetence til at rådgive spillerne. Fodbolden har brug for specialister.«

Per Steffensen startede selv som agent i 2001 efter en succesfuld karriere som professionel fodboldspiller i blandt andet Brøndby IF i den første gyldne æra i midt- til slut-80'erne og siden i Twente i Holland.

Efter fodboldkarrieren sluttede i 1992, virkede han i en årrække som journalist, blandt andet på B.T.s sportsredaktion.

Det helt store gennembrud som agent fik Per Steffensen, da han solgte Kahlenberg fra Brøndby IF til Auxerre i 2005. Samtidig var det lykkedes ham at få et 19-årigt forsvarstalent i Brøndby IF, Daniel Agger, under sine vinger.

Daniel Agger efter en kamp for Brøndby IF i 2005. Foto: Henning Bagger Vis mere Daniel Agger efter en kamp for Brøndby IF i 2005. Foto: Henning Bagger

Efter kometgennembruddet i 2005 i Brøndby IF blev Agger i januar 2006 solgt til Liverpool FC for lidt over 60 millioner kroner, hvilket var det største salg lavet af en superligaklub dengang.

Deres samarbejde holdt ved i det meste af Daniel Aggers karriere, som endte med at blive en af de mest succesfulde i dansk fodboldhistorie med store tilbud og store kontrakter til følge.

Da Agger sagde nej til FC Barcelona Første udkast til kontrakten var forhandlet færdig, og sendt til Liverpool. FC Barcelona var ikke i tvivl – de ville have Daniel Agger! Vi er i sommeren 2013, og året forinden har Agger sagt nej til Manchester City, som ville købe ham for 300 millioner kroner. Dengang havde FC Barcelona også følere ude efter den danske forsvarsstjerne. I stedet for at smutte til City sværgede Agger troskab til Liverpool, og forlængede sin aftale med klubben med en fireårig aftale, som Per Steffensen kalder den største på daværende tidspunkt i dansk sportshistorie. Ifølge B.T. Sports oplysninger lød årslønnen til Agger på i omegnen af 65-70 millioner kroner. Men i sommeren 2013 har FC Barcelona meldt sig på banen igen. Per Steffensen er blevet kontaktet af storklubben, som desperat mangler en klasse-forsvarsspiller. Han ender med at tage til Barcelona for at forhandle det første udkast til en flot kontrakt på plads med klubbens sportsdirektør. »De var 100 procent på. Året før var det måske kun 75 procent. De ville have Agger til forsvaret. Jeg havde forhandlet med sportsdirektøren, og ringede så til Daniel fra Barcelona, og sagde ’der ligger en færdig kontrakt, den er meget flot, de vil bare have dig.’ Det første, han sagde var, ’hvad siger Liverpool’, og der sagde jeg: ’Hvad siger du?’ Enhver anden spiller ville jo sige, ’kan jeg komme til Barcelona? Afsted!’« fortæller Per Steffensen. Men også i dette tilfælde vælger Agger at sige nej til et skifte til mægtige Barca. Han ønsker ikke at sætte sit renommé over styr blandt Liverpools fans ved offentligt at lægge pres på Liverpool for at få handlen til at gå hjem. »Det er ikke en kritik af Daniel, når fortæller det her. Jeg respekterer ham enormt meget. Men sådan er han. Loyal. Det er også derfor, han er så elsket i Liverpool,« siger Per Steffensen i dag om den mislykkede aftale med verdens måske største fodboldklub.

Blandt andet med et vildt tilbud fra FC Barcelona, som Daniel Agger takkede nej til (læs mere om det i boksen herover).

Seks år senere var det en anden dansk teenager, som Steffensen fik i sin stald, Andreas Cornelius, der kastede opmærksomhed af sig i fodboldeuropa.

Andreas Cornelius scorer for FCK i 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Cornelius scorer for FCK i 2017. Foto: Liselotte Sabroe

Efter at være blevet superligatopscorer og landsholdsspiller i sin første sæson for FC København blev Cornelius i sommeren 2013 solgt for rekordbeløbet 75 millioner kroner til Cardiff, som lige var rykket op i Premier League.

Det er den slags kæmpehandler, som alle spillere, klubber og agenter drømmer om at lave.

Der findes fædre til danske topspillere, som kræver halvdelen af agenthonoraret. Det kommer ikke til at ske med mig (...) Det er grådighed ud over alle grænser.

»Det interessante for agenter – i Danmark og andre minde lande - er at få solgt deres spillere til udlandet. Det er der, de gode beløb er. I nogle tilfælde kan man leve godt resten af livet på et stort salg til Premier League,« siger Per Steffensen, som altså selv har lavet to kæmpesalg til netop Premier League.

Som følge af lønninger og overgangssummer, som er sendt mod himlen, er det ikke kun blandt agenter, at Per Steffensen oplever uheldige elementer i fodboldverdenen. Selv i spillernes familier kan man støde på eksempler på den føromtalte grådighed.

Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang Vis mere Per Steffensen er tidligere professionel fodboldspiller og nuværende spilleragent og mellemhandler og har repræsenteret blandt andre Daniel Agger og Andreas Cornelius. Han vender snart tilbage til Danmark efter 10 år i Monaco. Foto: Nils Meilvang

»I de senere år har man primært i udlandet set, at der er fædre, som blander sig og vil have en del af kagen. Det er fair nok, hvis de vil være agenter for deres sønner, hvis de har forudsætningerne til det, og sønnerne er med på det. Men man skal være varsom med at blande penge, karriere og faderrolle sammen. Det kan gå frygteligt galt,« siger Per Steffensen, som har set eksempler på det i Danmark – også blandt de største navne.

»Der findes fædre til danske topspillere, som kræver halvdelen af agenthonoraret. Det kommer ikke til at ske med mig. Hvis de selv tager ansvaret og bliver registreret som agent, så er der ingen problemer i det. Men at gemme sig bag en agent og sige 'jeg har ikke noget ansvar, men jeg skal i øvrigt bare have halvdelen af dine penge' - det er grådighed ud over alle grænser. Mit råd til fædrene er: 'Få dig dit eget liv',« lyder opfordringen.

Per Steffensen er kendt som lidt af en ensom ulv i agentbranchen, som bevidst har kørt solo efter devisen kvalitet frem for kvantitet.

Han mener, at den model – med få klienter, som man til gengæld er stærkt dedikeret til - er den sundeste for spillerne, som dermed får den bedste rådgivning og coaching.

Den danske spilleragent Per Steffensen (im) sammen med Daniel Agger i 2006. Foto: Lars Møller Vis mere Den danske spilleragent Per Steffensen (im) sammen med Daniel Agger i 2006. Foto: Lars Møller

Derfor synes han, at det en uheldig udvikling, at man i de seneste år har set flere og flere store agentbureauer etablere sig med et meget bredt udvalg af fodboldspillere i alle aldre i kataloget.

»Når et bureau har 100 spillere, så skal man have for øje, at de tager alt ind - revl og krat – i en tidlig alder. Så håber de på, at de rammer guldet. Tager de 20 spillere ind, er der måske to, der bliver rigtig gode, en række ender på et fornuftigt niveau, mens hovedparten ikke vil blive til noget. Hvorfor skulle man vælge et bureau, hvor de i forvejen har otte andre højre midtbanespillere, hvis det er det, du selv er,« spørger Per Steffensen retorisk og fortsætter:

Der er det min påstand, at de kommer til at træffe nogle beslutninger, som er baseret på økonomi, frem for hvad der er godt for spillerne.

»De eksisterende bureauer i Danmark bliver større og større og med flere og flere ansatte. Dem er de nødt til at skaffe indtægter til for at aflønne. Der er det min påstand, at de kommer til at træffe nogle beslutninger, som er baseret på økonomi, frem for hvad der er godt for spillerne.«

Siden 2004 har Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Andreas Cornelius - Per Steffensens 'egne drenge' – været hans primære fokusområder.

Daniel Agger i 2012. Foto: PETER POWELL Vis mere Daniel Agger i 2012. Foto: PETER POWELL

Med så store navne på sit cv har det været mere end rigeligt til at finde plads helt op i toppen af det danske agenthierarki. Men nu hvor det kun er Andreas Cornelius, der fortsat er aktiv, vil Per Steffensen tilbage på det danske marked og vinde markedsandele:

»Der er sket meget i agentverdenen, siden jeg er flyttet til Monaco. Tiderne har ændret sig, og så er jeg også nødt til at være lidt innovativ.«

Dermed er vi tilbage ved drømmen om at få Daniel Agger og Thomas Kahlenberg med om bord, når han vender hjem til Danmark for at starte et nyt kapitel i sin karriere som agent.

Han vil gerne være tæt på talenterne igen. Og så vil han bruge sin historik med nogle af de største handler i dansk fodbold til at overbevise talenterne om at se hans vej.

Thomas Kahlenberg scorer for Danmark i 2014. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2014) Foto: Claus Bech Vis mere Thomas Kahlenberg scorer for Danmark i 2014. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2014) Foto: Claus Bech

Men hvordan skal han overbevise Thomas Kahlenberg og Daniel Agger om, de skal hoppe ind i agentbranchen med ham?

»Tiden kan løse det. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Jeg har haft det i tankerne i mange år. Men hvis de ikke vil, så finder jeg nogle andre. For jeg lægger mig ikke ned. Jeg er en fighter,« siger Per Steffensen.