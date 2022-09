Lyt til artiklen

Snart kan Danmark måske have to cheftrænere i verdens største liga.

For den danske fodboldtræner Bo Svensson, der over de seneste år har været en stor succes i tyske Mainz, er onsdag blevet kædet sammen med den sydengelske klub Brighton i selveste Premier League, efter klubben sendte sin cheftræner Graham Potter til Chelsea.

Det er engelske The Athletic, der skriver, at den 43-årige træner er én af tre trænere på ønskelisten i Premier League-klubben, hvis offensive og aggressive stil læner sig op ad den, som Mainz også praktiserer.

Og da B.T. griber knoglen for at høre Bo Svensson til interessen fra Brighton, er han godt bekendt med dagens store historie.

Du ved vist godt, hvorfor vi ringer Bo...

»Det er fordi, vi har en kamp mod Hertha Berlin på fredag,« siger han først med et grin.

Det er ikke helt derfor. The Athletic skriver om Brighton og dig...

»Ja, det gør de,« lyder det med et større grin.

Har du været i kontakt med Brighton?

»Der har ikke været kontakt mellem mig og Brighton.«

»Jeg behøver vel ret beset heller ikke kommentere det her. Det er et medie, der har skrevet noget, uden der er kilder på, og jeg har bare fået tilsendt historien.«

Det er trods alt et meget troværdigt og velinformeret medie, der skriver, at du er på ønskelisten i Brighton. Hvad tænker du om det?

»Det er da smigrende, hvis det er rigtigt. Ellers har jeg ikke så meget at forholde mig til lige nu - for mit vedkommende er det ikke konkret lige nu. Men hvis der er hold i det, er jeg da smigret over det - uden at sige alt for meget andet om det.«

Du har rykket Mainz et godt stykke og dine præstationer har gjort dig bemærket. Kan du se dig selv skifte job i den kommende tid?

»Alt er relativt. Hvad er den kommende tid? Jeg har kontrakt til udgangen af næste sæson, og det er det, jeg forholder mig til lige nu. Den kontrakt har jeg skrevet med den hensigt om at opfylde den, og det er det, jeg kan forholde mig til lige nu.«

Så hvis Brighton tilbyder dig et job - hvad siger du så?

»Vi kan fortsætte hypoteserne ud i det uendelige. Jeg har ikke grund til at kommentere så meget på det,« siger han med et smil.

Bo Svensson er ifølge The Athletic på ønskelisten i Brighton sammen med Bodø/Glimt-træneren Kjetil Knutsen og den tidligere Shakhtar Donetsk-chef Roberto De Zerbi.

Den danske træner har været i Mainz siden januar sidste år, hvor han lavede et forrygende arbejde med at redde nedrykningstruede Mainz, inden han og holdet endte nummer otte sidste sæson - indtil videre er holdet nummer seks i denne.

Men selv om det kører på skinner i Mainz, så vil et skifte til Brighton uanset være et skridt op - B.T.s podcast Transfervinduet drøftede rygtet i onsdagens udsendelse, og det kan du se i starten af klippet over artiklen.