Henrik Pedersen, der sikrede Strømsgodset overlevelse, har forlænget kontrakten til og med 2023.

Henrik Pedersen har forlænget sin kontrakt med norske Strømsgodset.

Den danske succestræner har skrevet under på en kontrakt, der gælder til og med 2023, skriver klubben på sin hjemmeside.

Pedersen overtog holdet, da det lå på sidstepladsen efter 16 kampe i den forgangne sæson.

Alligevel klarede Strømsgodset skærene, og i indeværende sæson ligger mandskabet på 12.-pladsen efter 18 spillerunder.

- Strømsgodset sikrede overlevelse, og siden Henriks indtræden har vi arbejdet langsigtet og reduceret gennemsnitsalderen i truppen betydeligt, skriver klubben på sin hjemmeside.

Henrik Pedersen var ikke i tvivl om, at han skulle blive i klubben.

- For mig var det et let valg. Fra første dag, jeg ankom til klubben, var jeg taknemmelig for at skrive under på en aftale. I dag er jeg endnu mere taknemmelig. Det har været en fantastisk rejse, og vi er kun lige begyndt, siger han.

Den 42-årige fodboldtræner har tidligere stået i spidsen for blandet andet Eintracht Braunschweig og HB Køge. Han var også assistent i Union Berlin i halvandet år.

/ritzau/