Den tidligere Shanghai-direktør Mads Davidsen starter som konsulent og vil ændre fodboldklubbernes tankegang.

For mange fodboldklubber tænker alt for kortsigtet i jagten på titler og trofæer.

Det mener Mads Davidsen, der for nylig stoppede som fodbolddirektør i Shanghai SIPG, hvor han opbyggede den strategi, som i 2018 kulminerede med det kinesiske mesterskab.

Torsdag har den 36-årige dansker lanceret sit eget konsulentfirma, hvor han vil rådgive klubber om, hvordan de kan forbedre sig.

- Min tanke er, at jeg som konsulent kan nå ud til flere klubber på samme tid og være med til at løfte hele fodboldbranchen. Det synes jeg i den grad, at den trænger til.

- Fodboldklubberne er fortsat meget konservative og arbejder ikke på en særlig effektiv måde, siger Mads Davidsen.

I sine år som fodbolddirektør i Kina var han ofte på studieture til flere af Europas førende klubber.

Mads Davidsen føler derfor, at han har skaffet sig en bred indsigt i, hvad der virker - og ikke mindst ikke virker.

Helt overordnet mener Davidsen, at de fleste klubber per automatik giver cheftrænerne for stor magt.

- I dag ser vi, at klubberne ansætter en cheftræner og giver ham nøglerne til hele klubben, og så håber og beder de til, at han får de resultater, der gør, at man kan smile om mandagen.

- Den tanke vil jeg gerne væk fra. Cheftræneren er stadig vigtig, men ikke den vigtigste, siger Mads Davidsen.

Den nyslåede konsulent mener i stedet, at klubberne skal tage styringen og ikke overlade de store beslutninger til en cheftræner, der måske kun er i klubben i et par år.

- Det er ikke rentabelt. Ifølge Uefas (Det Europæiske Fodboldforbunds, red.) statistikker, så sidder en træner kun 18-19 måneder i en klub, når man ser på det på verdensplan. Så fyrer man ham, og ansætter en ny, der vil prøve noget helt andet. Den tankegang er helt normal i fodbold, siger Mads Davidsen.

Han forklarer også, at mange klubber og deres talentakademier ikke er dygtige nok til at arbejde sammen.

Mads Davidsen har trods sin forholdsvis unge alder både arbejdet som træner og fodbolddirektør, men nu har han valgt at blive konsulent i sit eget firma.

- Det er logisk for mig. Jeg har haft tilbud på job som træner, sportschef og teknisk direktør, og det er ikke fordi, at jeg ikke kan finde på at gøre det igen.

- Men så skal det være et projekt, hvor jeg kan arbejde 100 procent ud fra mine tanker. Jeg vil hellere være konsulent på forskellige projekter frem for at arbejde på en måde, jeg ikke tror på, siger han.

Det nye konsulentfirma med navnet Optima football har fået base i London, da Mads Davidsen har et internationalt perspektiv.

- Rent strategisk er det et smart sted at være, og det er nemt at flyve ind og ud af London, hvor der også er 12 professionelle fodboldklubber. Så det er den største fodboldby i Europa, siger han.

Mads Davidsen regner med, at han snart har de første kunder i butikken.

- Jeg er i gang i det små. Jeg taler med to-tre klienter, som er interesserede, og jeg regner med, at den ene snart bliver annonceret som den første klient. Der er bestemt interesse.

- Samtidig er jeg også klar over, at jeg er i gang med en form for disruption af markedet.

- Når man gør det, så er det ikke altid, at folk står i kø for at klappe en på skulderen, så jeg er klar over, at det er noget, der vil flyttes langsomt, siger han.

/ritzau/