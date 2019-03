Den danske U21-landsholdsspiller Joakim Mæhle nyder for tiden enorm succes i Genk i den bedste belgiske liga, hvor han regnes for at være blandt de allerbedste forsvarsspillere.

Og Mæhle lagde inden tirsdagens U21-landsholdstræning heller ikke skjul på sin tilfredshed over situationen i Genk, som pt. ligger lunt i svinget til at vinde det begiske mesterskab.

»Det er noget nær perfekt. Det går rigtig godt - både personligt og for holdet. Det kunne næsten ikke være bedre,« sagde Joakim Mæhle, der i vinterens transfervindue blev sat kraftigt i forbindelse med et 85.millioner kroner-skifte til den engelske Premier League-klub Southampton.

»Jeg ved, at det var meget konkret - men jeg aner faktisk ikke, hvor tæt det var på. Klubben ville ikke sælge. Og jeg aner ikke, hvor meget mere, der skulle til, før de ville sælge.«

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

Havde du været klar til at skifte til Southampton i vinter?

»Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg var klar eller uklar. Men det er sikkert, at der var en hel masse interesse fra Southampton. Forhåbentligt kommer der en chance til, og så må vi se, hvad der så sker.«

»Men jeg går ikke på banen for at kunne lave et sommerskifte. Vi ligger skidegodt til i ligaen, og der er mulighed for at opnå noget stort med Genk.Men der er ingen tvivl om, at hvis der er noget interesse, som jeg føler kunne være det rigtige for mig, så vil jeg da kigge en ekstra gang på det,« lød det fra den 21-årige nordjyde.

Han spiller sammen med resten af det danske U21-landshold testkampmod Belgien onsdag aften i Slagelse.