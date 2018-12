Mikkel Duelund er - trods en slem skade - overbevist om, at han når at blive klar til sommerens EM-slutrunde.

For et par uger siden blev Dynamo Kievs danske stortalent Mikkel Duelund fragtet fra banen på en båre i ukrainernes Europa League-kamp mod Jablonec.

Og de negative tanker strømmede straks ind over U21-landsholdsprofilen, der i sommer skiftede til Kiev fra FC Midtjylland.

»Jeg var i chok lige bagefter, for der på banen kunne jeg bare mærke, at det var helt galt med foden. Og så frygter man jo det værste. Noget af det første, der gik gennem hovedet var faktisk: Åh nej, nu går jeg glip af EM med U21-landsholdet« fortæller Mikkel Duelund.

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

»Men så galt går det altså slet ikke ikke.«

Den 21-årige offensivspiller pådrog sig en brækket ankel og et par læderede ledbånd. Men efter en vellykket operation hos en ukrainsk specialist er optimismen tilbage hos den unge aarhusianer.

»Jeg er helt sikker på, at jeg når EM - og faktisk tror jeg på, at jeg snart er tilbage. Jeg har fået at vide af lægerne at de regner med to-tre måneders pause for mig, og klubben har allerede meddelt, at de regner med at se mig i holdets anden træningslejr i Spanien sammen med resten af holdet i slutningen af januar.«

»Foreløbig flyver jeg nu hjem for at holde jul med familien i Danmark, og så skal jeg også genoptræne hjemme i starten hos ProTreatment i København,« fortæller Mikkel Duelund.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mikkel Duelund (@duelund_99) den 19. Dec, 2018 kl. 5.55 PST

Han har været én af de bærende kræfter på det danske U21-landshold, der sikrede sig kvalifikation til sommerens EM-slutrunde i Italien og San Marino. Og tanken om ikke at være med holdkammeraterne, når det går løs i gruppekampene, havde ikke været til at bære for Duelund.

»Det EM betyder noget specielt, for selv om jeg også var med til seneste U21 EM-slutrunde, så er det her sammen med mit hold, min årgang. Det er kulminationen på mange år på de forskelige u-landshold, og det er der, hvor vi skal måle os med de bedste i Europa i vores alder,« fortæller han.

Der var flere, der rynkede på næsen, da Mikkel Duelund i sommer valgte at skifte til den ukrainske storklub, der bestemt ikke har en tradition for danske spillere. Men beslutningen har vist sig at være den helt rigtige, understreger den boldbegavede dansker.



»Dynamo spiller på et teknisk højt plan med meget hurtige kombinationer i forhold til FCM, og det er den type fodbold, jeg blev bidt af, da de kontaktede mig. Jeg er 21 og har allerede vundet to danske mesterskaber, og jeg kom til Dynamo for at udvikle mig som spiller sammen med topspillere på super højt niveau - og for at vinde titler.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg vidste, at det var et stort spring til en klub, der ligger højere placeret på UEFAs rangliste end for eksempel klubber som Monaco, Ajax og Lyon, men jeg føler, at jeg har lært meget i de første måneder og er i en god balance med tingene, siger Mikkel Duelund, der er sikker på, at hans gennembrud i Dynamo Kiev nok skal komme.

»Jeg er tålmodig, men også sulten, og jeg føler, at jeg er det rigtige sted for at fortsætte min fodboldmæssige udvikling på højt niveau. Vi er et ungt hold, og vi har masser af potentiale. Nu skal jeg bare genoptræne og så give den fuld gas i foråret.«