Stortalentet Mikkel Damsgaard leverede onsdag 11 sekunders fodboldmagi.

Den danske landsholdsspiller stod for et flot oplæg i Sampdorias sejr på 2-1 over Inter.

20-årige Damsgaard modtog bolden på midten af banen, snød fire Inter-spillere med finurlige driblinger og lagde den perfekt til rette for holdkammeraten Keita Baldé, som scorede til 2-0 syv minutter før pausen.

Målet sendte Inter i et hul, som klubben fra Milano ikke formåede at grave sig ud af. Christian Eriksen, som ellers meldes på vej væk fra klubben, fik de sidste 20 minutter på banen.

Med nederlaget mistede Antonio Contes mandskab et skridt i kampen om det italienske mesterskab. Inter er efter 16 kampe på andenpladsen med 36 point.

Førerholdet AC Milan har 37 point og møder onsdag aften Juventus på San Siro.

Sampdoria er placeret midt i tabellen på 11.-pladsen med 20 point.

Holdet fra Genova var da også undertippet før onsdagens opgør og kunne nemt være kommet bagud i begyndelsen.

Angriberen Alexis Sánchez fik chancen fra 11-meterpletten, efter at Sampdoria-nordmanden Morten Thorsby ramte bolden med hånden i feltet.

Alene med keeperen diskede chileneren op med et slattent forsøg, og på returbolden sparkede Ashley Young på overliggeren.

Det bølgede frem og tilbage i en begivenhedsrig start på kampen.

Sampdoria-stopperen Lorenzo Tonelli pandede på overliggeren, før holdkammeraten Antonio Candreva midtvejs i første halvleg gjorde det, Sanchez ikke formåede, og scorede på straffespark.

Værterne gik til pausen med en 2-0-føring efter det Damsgaard-skabte mål.

Hollænderen Stefan de Vrij reducerede efter 65 minutter på et velplaceret hovedstød, men trods indskiftningerne af Ivan Perisic, Romelu Lukaku og Eriksen lykkedes det aldrig Inter at udligne.

Eriksen fik chancen på et frispark lige uden for feltet med ti minutter igen, men forsøget gik direkte i muren, og Inter tog fra kampen uden point.

Landsholdsbacken Joakim Mæhle blev skiftet ind og fik dermed sine første minutter for Atalanta, som besejrede Parma 3-0. Andreas Cornelius kom ind fra anden halvlegs start for Parma.

Udineses Jens Stryger Larsen var med fra start, mens Bolognas Andreas Skov Olsen fra bænken så kampen ende 2-2.

Endnu en dansker var i aktion, da Lukas Lerager sammen med Genoa tabte 1-2 ude mod Sassuolo.

/ritzau/