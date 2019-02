Dinamo Kievs danske stortalent, Mikkel Duelund, er tæt på at kunne gøre et overraskende hurtigt comeback, efter at han i december pådrog sig et dobbelt ankelbrud i Europa League-kampen mod Jablonec.

Det var ventet, at den danske U21-landsholdsprofil måtte indstille sig på en længere pause. Men på nærmest mirakuløs vis kan Duelund allerede nu skimte et comeback - og han kan nu drømme om at være med i Europa League-kampen mod mægtige Chelsea.

»Det er gået vildt godt, og mit mål er at blive kampklar til Chelsea - enten begge kampe eller også til returkampen den 14. marts. Jeg er meget tæt på at kunne træne med holdet igen, og jeg håber, at det sker fra næste uge,« fortæller Mikkel Duelund til B.T.

»Jeg er meget snart helt klar. Det var en slem skade med et dobbelt brud på anklen, men det er gået fantastisk godt med genoptræning hos ProTreatment i Danmark, der har været i et godt samarbejde med Dynamo Kiev. Alt tyder på, at det slet, slet ikke bliver så lang en pause, som lægerne først frygtede. Deres prognose sagde tre-fire måneder, og nu er der gået cirka to måneder, og jeg er kommet enormt langt og er meget snart helt klar.«

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

Fra tribunen kunne den 21-årige tidligere FCM-spiller torsdag aften se sine holdkammerater sende græske Olympiakos ud af Europa League.

»Det var fedt at se holdet gå videre i Europa League, og der var en superstemning på vores stadion. Det lugter altså ret meget af fodbold, når flere end 50.000 går amok på et så fedt stadion, at det sidste år blev brugt til Champions League-finalen. Jeg glæder mig bare så meget til at være tilbage i det hele,« fortæller Mikkel Duelund.

Og fredag blev den ukrainske storklub så parret med kriseramte Chelsea - og Mikkel Duelund tror på muligheden for drille Chelsea og kammeraten Andreas 'AC' Christensen.

»Chelsea er en svær lodtrækning, men med Dynamos historik for internationale kampe og med holdets høje niveau, så skal vi ikke ud og være bange for nogen. Heller ikke Chelsea.«