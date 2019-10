Han fik sit store gennembrud i Borussia Dortmund i sidste sæson. Til gengæld har Jacob Bruun Larsen i indeværende blot fået sammenlagt 35 minutters spilletid i seks førsteholdskampe.

»Når man ikke spiller, er man aldrig tilfreds,« siger Jacob Bruun Larsen.

Han giver denne forklaring på sine problemer i den tyske storklub:

»Det skyldes først og fremmest indkøb. Der er kommet nogle nye spillere ind i truppen. Men det kan måske også skyldes, at vi ikke har fået vores spil så godt i gang som i sidste sæson. Hertil kommer, at jeg på grund af U21-slutrunden (i juni, red.) ankom senere til sommerens træningslejr. Men det er en del af gamet, og det er ikke noget, jeg ikke tidligere har prøvet. Det ene år kører det fra start, mens det andre år tager noget tid. Det er meget normalt, og jeg har altså ingen ambitioner om at søge væk fra Dortmund.«

Jacob Bruun Larsen, til venstre, i aktion for Bundesliga-klubbens Borussia Dortmund. Foto: Joe Robbins Vis mere Jacob Bruun Larsen, til venstre, i aktion for Bundesliga-klubbens Borussia Dortmund. Foto: Joe Robbins

U21-landsholdet Danmarks spanske U21-landstræner Albert Capellas har i denne uge sit hold samlet til træningssamling forud torsdag aftens hjemmekamp i Aalborg mod Nordirland.

Kampen er Danmarks anden i kvalifikations-gruppespillet forud U21-EM i Ungarn og Slovenien 13.-27. juni 2021.

Foruden Nordirland er Danmark i indledende pulje med Finland, Ukraine, Malta og Rumænien.

Gruppevinderen kvalificerer sig direkte til EM.

B.T.s udsendte møder ham til en DBU-afmålt snak på fem minutter uden for klubhuset på Jammerbugt Stadion i den nordjyske by Pandrup, hvor U21-landsholdet op til torsdagens kamp i EM-gruppespillet mod Nordirland har valgt at træne.

Trods de ydmyge rammer føler han sig godt tilpas.

»Det er selvfølgelig lidt noget andet det det, jeg er vant til, men det er fint og hyggeligt,« siger Jacob Bruun Larsen med et smil.

Han ser frem til kampen mod Nordirland.

Jacob Bruun Larsen, i midten, jubler over en Borussia Dortmund-scoring. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Jacob Bruun Larsen, i midten, jubler over en Borussia Dortmund-scoring. Foto: SASCHA STEINBACH

»Vi har hjemmebane. Så det er en opgave, der skal løses med sejr,« siger Jacob Bruun Larsen.

Han har spillet en enkelt kamp på A-landsholdet og var i sommer med ved EM-slutrunden for U21-landshold, hvor holdet ikke formåede at spille sig fra den indledende gruppe til semifinalen.

»Min motivation for at spille på U21-landsholdet er enorm. Jeg synes, det er superfint, at vi har fået Albert Capellas som træner. Han er dygtig, og jeg kan lære en masse af ham. Hans forgænger (Niels Frederiksen, red.) var meget taktisk i sin tilgang til spillet, mens Albert måske er en smule mere detaljeorienteret. Begge har fantastiske menneskelige kvalifikationer, og det er trænere, jeg kan ringe op for bare at snakke,« siger Jacob Bruun Larsen, der ikke lægger skjul på, at han har ambitioner om at tilspille sig en stamplads på A-landsholdet.

»Men her og nu vil jeg altså hellere være fast mand på U21-landsholdet end være reserve på A-landsholdet,« lyder hans slutreplik.