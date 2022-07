Lyt til artiklen

De ansatte i Vejle Boldklub mødte ind til et træls syn tirsdag morgen.

Fodboldstadionet i Nørreskoven var blevet udsat for omfattende hærværk – primært begået med spraymaling. Det var anden gang på kort tid, at Vejle Stadion er blevet vandaliseret.

Over for Vejle Amts Folkeblad vurderer sikkerhedschef Kim Andersen, at skaderne løber op i 50.000 til 75.000 kroner.

Heldigvis for Superliga-nedrykkerne har overvågningskameraet fanget nogle gode billeder af gerningsmændene.

»I det tilfælde, som fandt sted mandag aften, viser vores overvågningsbilleder, at to unge også var inde i vores bygninger, men det ser ikke ud til, at de har foretaget sig ret meget indenfor, selvom de var på stadion i tre-fire timer,« fortæller Kim Andersen til det lokale medie.

Flere steder rundtomkring på stadion og i fanzonen er ordet 'ACAB' spraymalet – hvilket er en forkortelse for 'All cops are bastards' (alle politibetjente er svin).

Og Vejle Amts Folkeblad skriver, at der desuden står skrevet '4-0 til PS', hvilket er en 'henvisning til drabene på fire politibetjente begået af Palle Sørensen tilbage i 1965'.

Vejle Boldklub oplyser, at man har overdraget overvågningsbilleder og sagen til politiet.