Forestil dig, at du endelig har skaffet billet til at se dit favorithold på hjemmebane. Mens din søn i øvrigt lige er en del af udeholdets startopstilling.

Det var i hvert fald den oplevelse, som Jørn Kjær fik onsdag aften, da Liverpool tog imod AC Milan i Champions League.

For han er ikke far til hvem som helst. Hans søn er nemlig anføreren på det danske fodboldlandshold, Simon Kjær.

»Det var en vanvittig oplevelse, og så var det jo ekstra specielt, fordi Simon var med. Det var egentlig bare kæmpestort for at sige det rent ud,« siger Jørn Kjær til B.T. dagen derpå.

Simon Kjær i duel med Divock Origi i onsdagens opgør. Foto: Nigel French Vis mere Simon Kjær i duel med Divock Origi i onsdagens opgør. Foto: Nigel French

Sammen med både venner og familie havde han taget turen til det engelske for at se Milan-forsvareren i aktion.

En tur, som var ekstra speciel for den danske fodboldfar, da han i hjemmeholdets kampprogram kunne læse, hvordan sønnen blev storhyldet af Jürgen Klopp for sin rolle under Christian Eriksens forfærdelige kollaps.

»Det gør mig da enomt stolt, og vi sad da også i Milan-fansenes afsnit og jublede, da de scorede. Jeg jublede selvfølgelig også lidt, da hjemmeholdet fik den i kassen,« griner Jørn Kjær.

Hvem holdt du egentlig med?

»Puha, den er svær … men altså, selvfølgelig holder jeg jo med min søn. Milan var en del af en fantastisk fodboldkamp i går (onsdag, red.).«

Med Liverpool-tatoveringer på kroppen, er der dog ingen tvivl om, hvor Jørn Kjærs tilhørsforhold ligger.

Onsdag var det dog sønnens indsats på banen, der var den vigtigste. Som den i øvrigt altid er, fastslår han:

»Simon spillede godt. En præstation, han godt kunne være bekendt. Han var faktisk én af de få, der gjorde en god figur. Modsat mange af de andre har han prøvet at spille på Anfield før.«

32-årige Simon Kjær. Foto: LAURENCE GRIFFITHS Vis mere 32-årige Simon Kjær. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Efter kampen blev det da også til et kort gensyn med den danske landsholdsstjerne for familien, der havde taget turen til England.

»Vi nåede lige at snakke med ham i ti minutter, inden han skulle af sted mod holdbussen. Her havde han lige sørget for et par gode trøjer fra kampen, som er røget med hjem i kufferten,« afslutter han.

59-årige Jørn Kjær stoppede i februar efter 17 år som holdleder og materialemand i FC Midtjylland.

Danmarks landsholdsanfører og resten af Milan-mandskabet endte med at tabe med 2-3 til Liverpool i den første kamp i Champions Leagues gruppespil.

I videoen øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra onsdagens storkamp.