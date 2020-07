Anders Christiansen har rå-imponeret i den spæde Allsvenskan-sæson - men der er noget, der undrer.

'Kan I fatte det? Hvorfor er han her stadig? Hvordan kan han stadig være her?' spørger Noa Bachner.

Klummeskribenten fra Expressen har zoomet ind på den danske 10er og anfører i Malmö FF, der da også har haft en forrygende start på den svenske fodboldsæson efter coronapausen.

Anders Christiansen har scoret henholdsvis to mål og et mål mod Mjällby og Djurgården i Allsvenskan og tre mål mod AIK i pokalturneringen.

Som Noa Bacher konkluderer, så har den 30-årige dansker vist, at der 'ikke findes nogen taktisk model, der hindrer hans spil specielt meget', og klummeskribenten mener, at vi indtil videre bare har 'fået en smagsprøve på alt det, han er i stand til på et hold, der tilgodeser hans største styrker'.

Det er under den nytiltrådte træner Jon Dahl Tomasson, at Anders Christiansen har blomstret lige et blad mere end tidligere - og det er alt sammen jo meget godt.

Men så er der det problem, som følger i kølvandet på al succesen. For hvorfor spiller danskeren stadig i Allsvenskan, hvis han er så god, som han er?

'Hvis han spiller må man regne med, at ting krymper: Marginalerne, modstanderne og deres muligheder for at vinde. Endda selvværdet, mit altså. Ingen spiller i Allsvenskan giver min Allsvenskan-identitet større mindreværdskompleks,' som Noa Bachner skriver.

Anders Christiansen og træner Jon Dahl Tomasson. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Anders Christiansen og træner Jon Dahl Tomasson. Foto: FABIAN BIMMER

Hvad mener han så med det? Jo den svenske journalist mener, at hvis nu Anders Christiansen nærmest er for god til den svenske liga, så er det underligt, at han ikke spiller i en større europæisk liga.

Og her er paradokset med danskeren. For det har han gjort. Både i Italien og Belgien. Og det gik ikke. Og så vendte han tilbage til Malmö FF igen, hvor han også tidligere har spillet.

'Sådan er det med Christiansen. Han er for god til at være her, har været i Belgien og Italien og fik at vide, at nej du, der her er ikke for dig. Otte kampe fik han, Fire i Chievo og fire i Gent,' skriver Noa Bachner.

Der i virkeligheden mener, at det måske desværre siger en hel del om kvaliteten af Allsvenskan-fodbolden, hvis den bedste spiller i ligaen slet, slet ikke kan begå sig i bedre ligaer.

Malmö FF ligger nummer to i Allsvenskan efter fem kampe med fire point op til Nörrköping. Næste kamp er på søndag ude mod Elfsborg.