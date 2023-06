Der er kun få steder i verden, hvor fodboldpassionen er lige så stor.

Når mesterskabet afgøres i Tyrkiet, går det ikke stille for sig, og de tusindvis af fans stimler sammen på stadion og gader for at få afløb for alle de følelser, der ophober sig efter en lang sæson.

Den danske landsholdsforsvarer Victor Nelsson stod midt i de kaotiske festscener og kan bekræfte, at det tager fart på de breddegrader.

»Der er gang i den. Både på stadion, i bussen til og fra hotellet. Der er bare så mange mennesker, at man dårligt nok forstår det. Det har været super fedt med den oplevelse,« sagde Nelsson i den danske landsholdslejr.

Hårpragten bar stadig præg af tyrkisk fest. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»De sidste ti dage har været vilde,« lød det fra Nelsson, der ikke helt har sunket oplevelsen.

Det sker nok først efter de vigtige EM-kvalkampe med landsholdet.

»Det går så hurtigt i fodboldverdenen, og jeg skylder holdet at være her 100 procent.«

»Efter kampene her kan jeg nyde det. «

Sæsonens store mål blev opfyldt med mesterskabet. Foto: Murad Sezer/Reuters/Ritzau Scanpix

Han nåede ikke at fejre mesterskabstriumfer i Danmark, eftersom han rejste fra FC København efter blot to kampe i sæsonen 2021/2022, hvor københavnerne genvandt titlen efter to års tørke.

Med en fortid i både FCK og FC Nordsjælland havde han et ben i hver lejr i sæsonens store Superligaen-duel, som han kalder »super fed«.

Men havde dog en klar favorit i tvekampen.

»Jeg har jo ikke lagt skjul på, at jeg hepper på Nordsjælland, men jeg kan også unde nogle af mine venner i FCK at vinde«