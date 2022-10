Lyt til artiklen

Den pris skulle have endt et helt andet sted.

Mandag aften blev Ballon d'Or-prisen uddelt, men den næste lysende stjerne skulle også hædres med Raymond Kopa-trofæet.

Prisen gik endnu engang til en Barcelona-spiller, eftersom Gavi fulgte Pedris eksempel fra sidste år, og på de efterfølgende pladser fulgte Real Madrids Eduardo Camavinga og Jamal Musiala fra Bayern Mïunchen.

Men den danske Bundesliga-stjerne Jacob Bruun Larsen er godt sur over, at det endte sådan, for prisen skulle hellere have gået til nummer fire i afstemningen, Jude Bellingham, mener han.

Bellingham er allerede en stjerne trods sine kun 19 år.

'Jude Bellingham spiller åbenbart tennis?', skriver han i et sjældent tweet og supplerer med #Robbed, som bedst kan oversættes til, at han mener, at det var røveri, at Dortmund-kometen ikke vandt.

Offensivspilleren i periferien af det danske landshold har spillet sammen med englænderen i Dortmund, men er nu i Hoffenheim.

Bellingham var med i tyve scoringer for Dortmund sidste sæson, men det 18-årige stjernefrø Gavi er åbenbart højere agtet, selvom han kun var med i otte Barcelona-mål.

