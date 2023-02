Lyt til artiklen

Der er dømt babylykke hjemme hos Jannik Vestergaard.

Den danske forsvarsspiller er nemlig blevet far til to.

Det afslører den 30-årige Leicester-spiller i et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af den nyfødte.

'Mere liv', skriver danskeren i opslaget, som blandt andet er blevet kommenteret af landsholdskollegaen Pierre-Emile Højbjerg samt Vestergaards arbejdsgiver.

Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Foto: Ulrik Pedersen

'Tillykke', lyder beskeden fra den engelske Premier League-klub.

Jannik Vestergaard har i forvejen sønnen Elliott sammen med hustruen, Pernille Vennike, men nu er den lille familie altså blevet udvidet fra tre til fire personer.

Det var i december, at den danske fodboldstjerne fortalte, at parret ventede deres andet barn, da de delte et julebillede, som afslørede graviditeten.

De lykkelige omstændigheder endte i øvrigt med at få stor betydning for danskerens klubsituation i januars transfervindue.

Jannik Vestergaard afviste nemlig at forlade Leicester, hvor han ellers er røget helt ud i kulden.

Årsagen var den højgravide hustru på hjemmefronten, som gjorde, at familien blev boende i England. Den historie kan du læse mere om HER.

Jannik Vestergaard skiftede i 2021 til Leicester fra Southampton. Han har spillet 35 landskampe for Danmark.