Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dansk fodboldstjerne kan meget vel snart trække PSGs trøje over hovedet.

Den danske angriber Amalie Vangsgaard er tæt på at skifte til den franske hovedstadsklub.

Det skriver svenske Fotbollskanalen.

Ifølge mediet er den danske landsholdsspiller kun detaljer fra at underskrive kontrakten, der vil sende hende på eventyr med den franske gigant.

Hun ventes at blive præsenteret inden længe, hvis ikke der opstår noget uventet.

26-årige Vangsgaard har haft en succesfuld sæson for svenske Linköping, hvor hun har scoret hele 22 mål i 24 kampe, hvilket har gjort hende til en særdeles eftertragtet spiller.

Mediet skriver, at danskerens kontrakt med den svenske klub er udløbet, og at hun ikke ønsker at forny aftalen.

Søndag meddelte den svenske klub så, at Vangsgaard forlader klubben.

Amalie Vangsgaard har tidligere været meget tæt på at stoppe karrieren, fordi hun manglede lysten til at spille fodbold.

Nu ser det i stedet ud til, at hun kan tage et kæmpe skridt i sin karriere med et skifte til PSG.