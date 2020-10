Den danske fodboldspiller Riza Durmisi har fredag aften delt en glædelig nyhed med sine følgere.

På både Instagram og Twitter har han nemlig delt billeder af sin nyfødte datter.

På Twitter skriver han: 'Tak til Hvidovre Hospital for vidunderlig behandling. Og min kone, en ægte helt.'

26-årige Durmisi, der til daglig spiller i italienske Lazio, blev i december sidste år forlovet med sin kæreste, Agnesa. Og nu kan han altså også kalde sig far til Elena Bytyqi Durmisi.

Tak til Hvidovre hospital for vidunderlig behandling! Y a mi mujer, toda una campeona pic.twitter.com/MwTsKhgMTA — Riza Durmisi (@RizaDurmisi) October 2, 2020

Den danske venstreback er mere eller mindre gået i stå i de seneste to sæsoner, der har været præget af skader og begrænset spilletid.

I sidste sæson var han lejet ud til franske Nice, men befinder sig nu igen i Lazio. Her er det dog ikke blevet til et eneste minut endnu, og for at finde den tidligere Brøndby-profils seneste kamp, skal vi således tilbage til 7. marts.

Det har også fået spekulationer om et muligt tilbagevenden til Brøndby til at blomstre, men det er endnu ikke noget, der har ført noget konkret med sig.

Spilletid eller ej, så kan danskeren nu glæde sig over sin lille nyfødte datter.

Riza Durmisi har spillet 23 kampe for det danske landshold.