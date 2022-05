For første gang siden 1990 er en engelsk professionel fodboldspiller sprunget ud som homoseksuel.

Justun Fashanu gjorde det for 32 år siden.

Og nu har den kun 17-årige angriber Jake Daniels fra Blackpool i den næstbedste række så valgt at stå frem i offentligheden og fortælle om sin seksualitet.

Det mod høster store roser fra den danske landsholdsstjerne Pernille Harder, der til daglig gør sig i engelsk fodbold, hvor hun spiller for Chelsea.

»Jake, du er modig og forrygende. At du springer ud i dag vil være befriende og frigørende for dig og for fodboldfans over hele verden, der vil være inspireret til at også at være åbne omkring deres identitet.«

»Kæmpe respekt, og jeg ønsker dig alt det bedste,« skriver Pernille Harder på sin Twitter.

Pernille Harder danner selv par med den svenske landsholdsspiller Magdalena Eriksson, og de to gik i 2019 viralt, da et foto af parret, der kyssede ved VM i 2019, blev delt vidt og bredt.

Efterfølgende fortalte Harder og Eriksson, at de indså, at de kunne være rollemodeller i kampen mod at se homoseksualitet som et tabu.

»Da vi så fotoet af os og alle kommentarerne til det, var det virkelig som om, at vi var rollemodeller. Vi fik beskeder fra unge mennesker, folk på vores egen alder og fra ældre mennesker også,« sagde Pernille Harder dengang til The Guardian.

Da tilføjede Eriksson, at hun håbede på, at homoseksuelle mandlige spillere ville følge trop:

»Hvis man ser på billedet fra VM og den støtte, vi fik, så forestil dig, hvordan det ville være, hvis det havde været mænd – det ville være kæmpe stort. Men vi skal have gjort op med nogle normer, før det sker.«

Og det må man nu sige, at 17-årige Jake Daniels gør et forsøg på – han blev inspireret af den australske fodboldspiller Josh Cavallo, der i oktober sprang ud, fortæller han.