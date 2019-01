Den danske landsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen betalte søndag prisen for managerudskiftningen i Huddersfield.

I dagene op til kampen i Premier League mod Manchester City sagde David Wagner farvel, og mod City var Jørgensen sat på bænken, da City vandt en pligtsejr på 3-0.

Sejren til gæsterne betyder, at City atter er fire point efter Liverpool, der vandt lørdag og topper med 60 point.

Mark Hudson agerer managervikar i Huddersfield, og den tidligere spiller havde ændret på seks pladser i forhold til bundholdets seneste målløse opgør mod Cardiff.



Den nye Huddersfield manager, Mark Hudson. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Den nye Huddersfield manager, Mark Hudson. Foto: PAUL ELLIS

Det gik altså ud over landsholdets Mathias "Zanka" Jørgensen, mens Phillip Billing var helt ude af truppen med en skade.

I målet overlevede Jonas Lössl udskiftningerne, og danskeren måtte efter 18 minutter hente bolden ud af målet.

Danilo trak ind i banen og skød på mål, og den blev afrettet af den centrale forsvarsspiller Christopher Schindler, og så var City foran 1-0.

City slæbte føringen med til pausen uden dog at nå de vilde spillemæssige højder i første halvleg.



Danilo gjorde det til 1-0 for Manchester City. Foto: Nigel Roddis Vis mere Danilo gjorde det til 1-0 for Manchester City. Foto: Nigel Roddis

Her formåede Huddersfield at holde City fra de store muligheder, da City ikke flyttede bolden hurtigt nok rundt, men det blev der ændret på efter pausen.

Efter 54 minutter blev Lössl igen passeret, da Leroy Sané sendt en knaldhård bold ind i feltet, hvor Raheem Sterling satte hovedet på til 2-0.

Kort efter lagde Sergio Agüero flot en høj bold af til Sané, der kom stormende og scorede sikkert til 3-0.

Så slappede City lidt af igen, og begge mandskaber kunne leve med resultatet.

Huddersfield blev ikke ydmyget, City fik sine tre point uden at anstrenge sig, Mathias "Zanka" Jørgensen fik slappet af i hele opgøret, og Huddersfield er stadig bundhold med 11 point.



/ritzau/