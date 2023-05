Julius Beck har fået et tilbagefald i sin hastige udvikling.

Danskeren, som er den yngste i historien til at få debut i Serie A, er blevet opereret i foden, skriver han på Instagram.

»Efter en måned med tålmodig venten på, at et træthedsbrud i min fod skulle hele korrekt, er vi nået til enighed om, at en operation var nødvendig. Det hele gik godt takket være de fantastiske læger,« oplyser Julius Beck, der tilføjer:

»Nu vil jeg arbejde hårdt i genoptræningen for at sikre, at jeg vil være 100 procent klar til træningen forud for næste sæson.«

Skaden kommer efter en sæson, hvor den danske Spezia-spiller blev dansk rekordmager ved at få Serie A-debut som kun 17-årig, da han kom på banen for sin klub mod Lazio.

I flere uger har han dog døjet med problemer i foden, og det var årsagen til, at U18-landsholdsanføreren i maj gik glip af to landskampe mod Tyskland, ligesom han ikke længere blev udtaget til Serie A-kampene, som han ellers har været stort set hele året.

»Det var ikke denne måde, jeg ville slutte min første sæson på seniorniveau hos Spezia, men det vil ikke overskygge, at jeg altid vil huske min første sæson her som noget helt specielt. Jeg glæder mig til at komme tilbage og gøre, hvad jeg elsker mest for Spezia og Danmark.«



Spezia, der dermed ikke kan bruge sin danske midtbanespiller i sæsonens sidste kampe, er inden de sidste tre kampe i Serie A netop på den rigtige side af nedrykningsstregen på baggrund af en bedre målscore.