De træner to gange om ugen og er ikke professionelle fodboldspillere.

Men pludselig dukkede Bispebjerg Boldklub op i et tweet fra den profilerede italienske journalist Gianluca di Marzio onsdag aften. En mand, der har 1,2 millioner følgere.

Det sker, efter Serie 1-klubben tirsdag mødte HB Køge i Sydbank Pokalen. En kamp, der altså nu er nået hele vejen til det store udland.

'Pokalfodbold i Danmark. Røde pølser og fodbold - alt sammen mens du spiller i en offentlig park,' skriver italieneren, der på sin hjemmeside også har en artikel om opgøret.

'I Danmark er der mange muligheder. Det er muligt, at et Serie 1-hold kan været værter for en førstedivisions-klub i en travl park, der er åben for offentligheden - Lersøparken, hvor de spiller alle hjemmekampe.'

Herefter beskriver han, hvordan Bispebjerg Boldklub slog FC Helsingør ud, og at de inden da var igennem nogle kvalificerende runder.

'I parken bag Bispebjerg Hospital begyndte medarbejderne at lave mad. Sammen med skadede spillere, tjente de penge på at sælge øl og pølser - en populær dansk ret med ketchup og sennep, som du kan få på alle stadions i Danmark. Og så skulle spillerne gå 200 meter, hver gang de skulle i omklædningsrummet,' lyder det på hjemmesiden om kampen, der havde over 300 tilskuere.

I Bispebjerg Boldklub har de set, at Gianluca di Marzio har fået øjnene op for klubben.

Coppa di #Danimarca, tra #RødePølse e calcio... il tutto giocando in un parco pubblico https://t.co/Cp6JdhcIXg — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 7, 2020

»Det er meget sjovt, for efter kampen kom der en mand hen for at stille spørgsmål. Jeg syntes, det var lidt mærkeligt, for han sagde, han skrev for et italiensk blad for Skandinavien. Man tænker altid, hvad er det for noget, og hvilken interesse har de. Så jeg udtalte mig, og vi talte også lidt sammen efter kampen. Så sendte en af spillerne linket i går. Det er overvældende. Jeg havde ikke lige regnet med, vi ville nå til Italien.«

Sådan siger klubbens træner, Kasper Larsen, til B.T. Han fortæller, at den italienske journalist, der besøgte Lersøparken tirsdag, er en, der skriver om dansk fodbold - både ungdoms-og serierækkerne.

Han ville gerne have en forståelse for pokalturneringen, som i Danmark er anderledes end i Italien.

Og så spurgte han til forskellen på holdene - som jo var et seriehold, der spillede mod fuldtidsprofessionelle - hvor meget Bisbjebjerg træner, og hvordan det hele fungerer.

»Han spurgte til hele set-uppet. Alle der hjalp til er frivillige, skadede spillere, damespillere...Det var en sindssygt fed oplevelse det hele. Jeg havde ikke regnet med, det kom på så stort et medie. Jeg troede måske, det var sådan en 'selfmade' Facebook-konto, den poppede op på. Vi kunne ikke lade være med at grine. Vores eget lokalmedie skriver ikke om os, så det er fantastisk, at et italiensk medie gør,« griner Kasper Larsen.

Noget af det flere på Twitter har bidt mærke i er det hashtag, Gianlica di Marzio har brugt i sin opdatering. Han skriver nemlig #RødePølser.

»Det skal vi have på dagsordenen! Det bliver næste eksportvare, vi begynder at dyrke,« siger Kasper Larsen med endnu et stort grin.

Efter at have slået FC Helsingør ud, blev HB Køge endestationen i pokalturneringen for Bispebjerg Boldklub, der tabte med 0-4 til Auri Skarbalius' mandskab.