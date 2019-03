Bedømt ud fra onsdagens kamp i ungdomsturneringen Youth League ser fremtiden lys ud for FC Midtjylland.

Midtjydernes U19-hold besejrede selveste Manchester United 3-1 på MCH Arena i ottendedelsfinalen. I kvartfinalen venter FC Porto, som forinden slog Tottenham.

Stadionet i Herning var velbesøgt. Over for Herning Folkeblad havde FCM's akademichef, Flemming Broe, forud for opgøret oplyst, at klubben havde solgt 6100 billetter.

De fik noget for pengene onsdag eftermiddag. I hvert fald hvis de holdt med det danske mandskab. FCM's Gustav Isaksen satte gang i løjerne efter 11 minutter, da han drev bolden frem ad banen og relativt ugeneret sendte bolden fladt i det nærmeste hjørne til 1-0.

Det var Isaksens første mål i turneringen.

Englændernes Angel Gomes udlignede på et straffespark en halv time inde i opgøret, og pausestillingen var 1-1. I det 72. minut var det så FC Midtjyllands tur til at smile igen.

United tabte bolden på egen banehalvdel, og det straffede FCM prompte. Isaksen gentog bedriften fra første halvleg, da han modtog bolden på kanten af feltet og fladt bragte FCM foran.

Fire minutter før afslutningen på den regulære spilletid blev sidste søm sat i United-kisten af Oliver Olsen, og det opsigtsvækkende resultat var en realitet.

FCM-direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger Vis mere FCM-direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger

FCM-direktør Claus Steinlein, som B.T. fangede inden kampen, sammenligner det nuværende U19-hold med 1997-årgangen, som også kom langt i Uefa Youth League, og hvor flere profiler har taget springet til Superligaen eller udlandet.

Han nævnte Rasmus Nissen (Ajax Amsterdam), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach) og Mads Døhr Thychosen, som spiller på FCM’s nuværende guldhold.

»Jeg bliver skuffet, hvis ikke syv-otte af de her spillere ikke spiller i Superligaen - enten i FCM eller andre klubber - eller i udlandet om fem år,« sagde FCM-bossen.

Men hvem er den nye Viktor Fischer, Pione Sisto eller Simon Kjær, der skal være med til at skabe sensationen for den danske mestres succesfulde U19-hold? B.T Sport præsenterer herunder de største talenter i det seneste ulve-kuld, de kommende profiler, som vi - måske - i en nær fremtid vil opleve i Superligaen eller sågar i større ligaer og på landsholdet.

Brasilianske Patrick er med mod Manchester United. Vis mere Brasilianske Patrick er med mod Manchester United.

Nikolas Dyhr, venstre back, 18 år

En omskolet angriber, som huserer på ventre back. Har store offensive kvaliteter, men bygger på defensivt med stor vilje. Var med FCM's førsteholdstrup på træningslejr i Dubai i januar.

Japhet Sery, midterforsvar, 18 år

Fysisk stærk, kontant og aggressiv midterforsvarer med 'international hårdhed', som er dygtig til at læse spillet. Holdets anfører. Har københavnske rødder. Fast U19-landsholdsspiller.

Patrick, midterforsvar, 19 år

En af to nye brasilianske talenter, som under stor bevågenhed landede i Herning i januars transfervindue. Lejet i storklubben Flamengo. Træner med Superliga-truppen.

Oliver Olsen, højre back, 18 år

En solid højre back, som også kan spille i højresiden i et tremandsforsvar. Hentet i Esbjerg fB for et år siden. Træner allerede fast med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller.

Nicolas Madsen, midtbane, 18 år

Stærk central midtbanespiller. Boldsikker og fysisk stærk. Kan spille begge veje. Er god med bolden og en stærk pasningsspiller. Træner med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller.

Oliver Sørensen, midtbane, 17 år:

Er faktisk kun U17-spiller, som lige er fyldt 17 år, men starter inde på holdet på den centrale midtbane, hvor han kæmper mod spillere, som er op til tre år ældre end ham. Dynamisk og hurtig.

Gustav Isaksen, angreb, 17 år

Er førsteårs-U19-spiller. Teknisk venstrebenet spiller på højrekant med lavt tyngdepunkt, hurtige vendinger og skarpe driblinger. Kan sammenlignes med Arjen Robben som type.

Casper Tengstedt, angreb, 18 år

Stærk fysik, god på hovedet og dygtig til at holde på bolden. En målfarlig og snu spiller med en stærk vilje. Har udgangspunkt i højre angrebsside. Topscorer i Uefa Youth League.

Jibril Antala Abubakar, angreb, 19 år

Fysisk stærk, nigeriansk central-angriber. Minder på mange måder om Paul Onuachu, er dog knap så stor, men til gengæld med en bedre teknik og boldomgang. Mangler lidt på målfronten.