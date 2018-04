Roma gjorde det næsten umulige tirsdag aften. Vendte et nederlag på 1-4 i den første kamp mod Barcelona og gik videre på reglen om udebanemål efter en sejr på 3-0. Nu er den italienske klub klar til semifinalerne i Champions League.

Fra tribunen på Stadio Olimpico sad den danske Roma-spiller Rezan Corlu og så det historiske comeback på tætteste hold, og han fortæller, at fornemmelsen af en uforglemmelig aften kom snigende.

»Vi havde selvfølgelig håbet på, at det kunne lade sig gøre, men det virkede jo ikke realistisk før kampen. Men som kampen skred frem, og vi fik scoret det første mål, kom troen på det mere og mere. Det føltes, som om Barcelona kom med en arrogant holdning til det hele, og Messi virkede ikke til at være i humør. De var der i hvert fald ikke,« siger Rezan Corlu og tilføjer:

»Det var en virkelig fed oplevelse, og da der bliver scoret til 3-0, går hele stadion amok. Og det fortsatte længe. Så længe, at et par tusinde fans, uden at overdrive, tog turen ud til træningsanlægget for at lykønske spillerne. Der var kaos. Så spillerne fik fri lige efter kampen og blev nødt til at lade deres biler stå derude og blive hentet af koner og kærester ved stadion,« forklarer den 20-årige angriber, der endnu har sin debut for førsteholdet til gode.

Den tidligere Brøndby-spiller har siden skiftet i sommer været tilknyttet Romas Primavera-hold, hvor det indtil videre er blevet til 12 kampe med tre mål og fire assister til følge.

»Det har været fedt. Byen er fed, vejret er godt her, og min træner tror meget på mig. Bare det at træne med førsteholdet en gang imellem er fedt. Men jeg ved da godt, at jeg skal til at spille seniorfodbold snart, men jeg har også været uheldig og blev korsbåndsskadet, og derefter gik det ikke godt i Brøndby. Så det har været fint at komme til en stor international klub og spille og træne med store spillere, så jeg kan se og mærke, hvad det kræver. På det punkt har det være godt,« siger Rezan Corlu, der har kontrakt med Roma i to sæsoner endnu.

Nu venter han spændt på sin førsteholdsdebut.

»Det er et godt spørgsmål, hvornår jeg kan få debut for førsteholdet, men det er en stor trup med gode spillere, og klubben tager ikke så tit unge spillere op. Men det er heller ikke der, mit fokus er lige nu. For mig gælder det om at lade fødderne tale på Primavera-holdet, og så må tiden vise, om jeg kommer op og får kampe på førsteholdet, eller jeg skal lejes ud. Men der skal da ske noget fra sommer, så jeg kan spille seniorfodbold. Alt afhænger af, hvordan jeg gør det de kommende to måneder, når sæsonen slutter.«

En sæson, der kan ende med kæmpe fest i den italienske hovedstad, hvis Roma tager Champions League-trofæet.