»Han bomber sagen flere år tilbage!«

Den verdenskendte spanske eksmålmand Iker Casillas, der har vundet spandevis af store titler med Real Madrid og det spanske landshold, satte søndag Twitter i brand, da han pludselig tweetede, at han nu sprang ud som homoseksuel.

Og lynhurtigt var der opbakning fra Casillas' tidligere landsholdskammerat Carles Puyol, der – garneret med kyssesmiley – svarede, at det nu var 'tid til at fortælle vores historie, Iker'.

Senere trak 41-årige Casillas, der for nylig blev skilt fra tv-værtinden Sara Carbonero, tweetet tilbage – og han undskyldte det med, at han var blevet hacket. Men skaden var sket, og mistanken om, at eksmålmanden i virkeligheden jokede med at være bøsse, klæber sig til sagen.

»Nu er jeg ikke den mest tech-agtige person, men jeg har hørt, at det skulle tage lang tid, før man får sin konto tilbage efter at være blevet hacket. Casillas fik sin konto tilbage et par timer efter! Og Puyol jokede med, og skulle han så også være hacket?« spørger Radio 4-vært Amalie Bremer, der er en ivrig debattør, når det kommer til forskellige politiske dagsordener i sport.

»Jeg kan jo ikke sige, at det er løgn – men jeg tænker, at Casillas har dummet sig.«

Søndagens Twitter-farce var i det hele taget en frustrerende omgang for Amalie Bremer, der har sagen tæt på, da hun er kæreste med en kvinde. For selvom hun havde sine forbehold, øjnede hun et stort gennembrud, da hun søndag stødte på spanierens første tweet.

»Normalt ville jeg dele sådan et tweet med mine følgere. Men der var bare et eller andet mærkeligt ved det, så jeg lod være.«

»Men jeg nåede da lige at sige til min kæreste – og hun ved intet om fodbold – at 'Gud, det er en kæmpe stjerne, der har skrevet det her. Hvis det er sandt, så er det virkelig et stort skridt'. Jeg håbede virkelig, at det var for real – for så kunne det have en rigtig stor betydning i forhold til at nedbryde det tabu i topfodbold,« fortæller Amalie Bremer.

Og derfor var det også en mavepuster for radioværten, da det blev officielt, at Casillas' store afsløring ikke var troværdig.

»Jeg blev vred – men også rigtig ked af det. Allerede inden det kom ud, at det var en joke, havde jeg været inde at kigge på kommentarerne på Twitter – og her flød det bare over med de mest ondskabsfulde, ubehagelige og homofobiske tweet.«

»Det var virkelig en kloak, Casillas havde fået åbnet – og så var det bare en joke. Han fik alt det frem til ingen verdens nytte.«

De senere år har der været små fremskridt, når det kommer til mandlige atleter, der tør stå frem som homoseksuelle. Eksempelvis sprang den australske fodboldspiller Josh Cavallo ud sidste år, og i 2019 var det den danske ishockeymålmand Jon Lee-Olsen, der stod frem.

De fremskridt har lidt et hårdt slag med Casillas-sagen, mener Amalie Bremer.

»Hvis jeg i dag sad derude som homoseksuel atlet og overvejede, at 'måske er det på tide, at jeg gør noget', og jeg så sådan et kommentarspor som det under Casillas' tweet, så ville jeg i hvert fald ikke tænke, at 'super, det kan man åbenbart gøre uden problemer'. Det var bare det værste eksempel på, hvor nederen folk kan reagere.«

»Så jeg føler, at det her er et stort skridt tilbage for sagen. Det er mega nedtur, at han gør det normalt at gøre grin med at være bøsse. Hele kampen for, at homoseksuelle kan stå frem, bliver bombet tilbage på meget, meget kort tid.«

»Det tweet dokumenterede den homofobi, der er blandt fodboldfans – samt en homofobi hos Casillas. Det her med at joke med seksualiteter: 'Så sagde jeg bare, at jeg var bøsse – men haha, det var jeg ikke'. Det er også homofobi,« lyder det fra Amalie Bremer.

»Så den her sag viser, at der findes homofobi på alle niveauer i fodbold. Og man skal i hvert fald være meget stærk, hvis man vælger at stille sig frem.«

Carles Puyol lagde sig søndag aften fladt ned og beklagede.

'Undskyld for en klodset joke, der ikke var med dårlige intentioner, men som var helt malplaceret. Jeg forstår godt, det er følsomt og kan have såret. Al min respekt og støtte går til LGBTIQA+-fællesskabet,' skrev den tidligere Barcelona-stjerne.

Iker Casillas holder indtil videre fast i, at han er blevet hacket.