»Jeg fik selv et chok, da jeg så den.«

Sådan lyder det fra den tidligere danske landsholdsspiller og nuværende Malmö FF-profil Anders Christiansen, da han i Viaplays Offside-studie sætter ord på den ICD-enhed, han har fået indopereret efter at være faldet om med hjerteproblemer i maj sidste år.

I studiet vises klip fra den kommende Viaplay-dokumentar 'Fodboldhjerte', der følger den 33-årige danske midtbanespillers vej tilbage til banen - og billederne af den indopererede hjertestarter under fodboldspillerens hud gør indtryk.

»Jeg var tæt på chokeret, da jeg så dokumentaren. Det er nærmest et helt modem, du har fået opereret ind. Jeg troede, det var en lille bitte ting, du skulle have ind,« siger Viaplays fodboldekspert Kenneth Emil Petersen.

Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Og hovedpersonen forstår reaktionen.

For han blev selv særdeles overrasket over størrelsen på apparatet, der skal hjælpe 'AC' videre i livet.

»Jeg fik også et chok og tænkte, at det kunne jeg da ikke rende rundt med. Jeg fik 20 minutter til at beslutte, om jeg ville have den ene eller den anden model,« siger 'AC' og forklarer, at han havde regnet med, at apparatet var noget mindre.

Endnu har han ikke vænnet sig til det.

»Det er specielt. Jeg kunne heller ikke ligge på siden i starten. Jeg følte, jeg lå på en stor klods, og de siger, det tager et halvt til et helt år, før man accepterer den, og føler, den er en del af kroppen,« siger Anders Christiansen i videoklippet, som du kan se i sin fulde længde herover.

Fodboldspilleren kommer i øvrigt ind på, hvorfor han trods opfordringer ikke har stoppet karrieren, og han fortæller om, at Christian Eriksen gav et helt særligt tip, der har holdt karrieren i gang.

'Fodboldhjerte' udkommer hos Viaplay 1. marts.