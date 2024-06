Joachim Andersen er mødt op i EM-lejren med stor selvtillid efter en formidabel afslutning med Crystal Palace.

Kun Manchester City, Arsenal og Chelsea hentede flere point i Premier League end Joachim Andersens Crystal Palace fra omkring februar og frem.

London-klubben vandt seks af sine sidste syv kampe, og udbyttet blev en tiendeplads - en tangering af klubbens bedste slutplacering i Premier League-tiden.

Den danske midtstopper var nøglespiller og spillede samtlige minutter i sæsonen, inden han tre minutter før tid blev udskiftet i sæsonens sidste kamp.

- Jeg har haft en fin sæson og har fint med selvtillid, og det håber jeg selvfølgelig at tage med ind på landsholdet.

- Det er alfa og omega, at man møder op i god form efter en god sæson. Det giver overskud, siger en storsmilende Andersen fra EM-holdets lejr i Helsingør.

Det var managerskiftet fra Roy Hodgson til østrigske Oliver Glasner i februar, der vendte op og ned på Crystal Palaces sæson.

- Det var en lang sæson, hvor der skete rigtig meget. Vi startede fint, men havde så en lang periode uden sejre. Men efter at Oliver Glasner kom til, var det helt vildt. Vi vandt mange kampe og sluttede med den bedste placering i Palaces historie (i Premier League-æraen, red.), hvilket er ret vildt i forhold til den sæson, vi havde.

Andersen og resten af defensiven var bomstærke og holdt i de seneste måneder buret rent i sejre over Liverpool (1-0), Newcastle (2-0), Manchester United (4-0) og Aston Villa (5-0).

Men også offensivtrioen Eberechi Eze, Michael Olise og Jean-Philippe Mateta funklede.

- Spillerne passer sindssygt godt til den formation, vi spiller under Glasner. Vi er meget mere dynamiske nu og får scoret en masse mål. Alle forstår, hvad træneren gerne vil, og i sidste ende er det det, det drejer sig om.

- Så har det også betydet meget, at de tre oppe foran har holdt sig skadesfrie, efter de var skadede stort set hele sæsonen. De har et vanvittigt niveau og potentiale, siger Andersen.

Han fremhæver også den 20-årige midtbanespiller Adam Wharton, der blev hentet i Blackburn i januar og nu er en del af Englands EM-bruttotrup sammen med blandt andre Eberechi Eze, keeper Dean Henderson og Andersens forsvarsmakker Marc Guehi.

28-årige Andersen er tre år inde i sin femårige kontrakt med Crystal Palace, og den vilde afslutning på sæsonen har betydning for hans overvejelser om fremtiden.

- Jeg er megaglad for at være i Palace. Jeg har to år tilbage af min kontrakt, så vi skal forhåbentlig snakke om en ny kontrakt, eller finde ud af hvad der ellers skal ske.

- Den nye træner og det nye projekt har givet en masse positiv energi i klubben. Jeg glæder mig til at se, hvad sommeren bringer. Om vi kan holde på spillerne, og om der kommer noget godt ind.

Den tidligere Sampdoria,- Lyon,- og Fulham-spiller er tidligere blevet sat i forbindelse med et skifte til større klubber, og et sommerskifte kan være attraktivt, erkender han.

- Men i sidste ende er det ude af mine hænder. Hvis der kommer noget, må vi se på det. I fodbold skal man altid være åben for muligheder, synes jeg.

- Jeg er glad for at være i Palace egentligt, men alle vil jo gerne spille i de bedste klubber i verden. Hvis det kommer noget, må vi se på det. Jeg elsker at bo London og spille i Palace, så det er ikke noget, jeg tænker meget over lige nu, siger Andersen.

Onsdag spiller Andersen og resten af det danske EM-hold den første af to testkampe inden slutrunden. Sverige kommer på besøg i Parken, og der er kickoff klokken 19.

/ritzau/